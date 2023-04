Elezioni a Ventimiglia: Mabel Riolfo capolista Lega a sostegno di Flavio Di Muro candidato sindaco

Riolfo spiega così la sua discesa in campo: "Il mio partito mi ha chiesto la disponibilità a candidarmi in prima persona e ho accettato in quanto non è mia abitudine sottrarmi alle responsabilità. Correrò come capolista della Lega non per manie di protagonismo ma solo ed esclusivamente per amore della mia città. Come consigliere regionale sarebbe stato più facile stare alla finestra durante questa tornata elettorale, ma ho deciso di non farlo per dimostrare che siamo un gruppo coeso e compatto".