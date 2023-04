Sanremo: il recupero dell’evasione Imu e Tari vale 6,3 milioni nel portafoglio del Comune, pesa il caro bollette

Tra qualche giorno il consiglio comunale sarà chiamato ad approvare i conti pubblici tra consuntivo 2022, bilancio 2023 e di previsione per il triennio 2023-2025.

Se dal consuntivo emerge un avanzo ‘libero’ di 8,9 milioni di euro, con i conti del 2023 si mettono sui piatti della bilancia le entrate e le uscite dalle casse di Palazzo Bellevue, analisi utile per verificare spese e introiti.

Fra le entrate preventivate e annunciate in commissione dall’assessore Massimo Rossano, il Casinò porterebbe in dote 2,8 milioni per l’esercizio 2023 oltre alla percentuale del 16% per l’intero triennio sulla base di un introito della casa da gioco in fase di continuità senza più restrizioni con un gettito previsto di 7,1 milioni per l’esercizio 2023 al lordo delle imposte. Previsto anche il canone anticipato per la concessione trentennale del Mercato dei Fiori per 850 mila euro tra il 2023 e il 2024. Le altre entrate pesanti fanno riferimento al recupero dell’evasione tributaria per un totale di 6,3 milioni di euro: 4 di Imu e 2,3 di Tari.

Le voci ‘spesa’ più importanti riguardano i lavori: manutenzione e stabili e scuole per circa 800 mila euro, manutenzione torrenti per 130 mila euro a carico del Comune e 80 mila a carico della Regione, manutenzione verde pubblico per un milione, manutenzione dei cimiteri per 375 mila euro, 800 mila euro per le manifestazioni turistiche e 22 milioni per i servizi sociali.

Impossibile non tenere in considerazione le utenze con i rincari di elettricità e gas che porteranno nel complesso a una spesa di 5,6 milioni di euro per l’esercizio 2023.

Nel bilancio è prevista anche la continuazione della gestione di Casa Serena, tornata al Comune dopo il braccio di ferro con la My Home. Al 31 maggio 2023 è prevista una spesa a carico del Comune di 540 mila euro destinata poi a essere rivista in equilibrio per il 2024 e il 2025. Restano poi da considerare anche il piano delle alienazioni e il piano delle opere pubbliche che saranno analizzate con l’approvazione del DUP.