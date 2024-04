Elezioni Sanremo: la Lega presenta i suoi 24 candidati "Vogliamo ripetere l'esperienza fatta a Ventimiglia"

La Lega ha presentato, insieme al vice Ministro Edoardo Rixi, la lista che si presenterà alle prossime elezioni amministrative di Sanremo. Ventiquattro nomi tra passato e futuro, che sosterranno il carroccio e il candidato Gianni Rolando.

“Siamo stati tra i primi – ha detto il segretario provinciale, Antonio Federico – a credere in Gianni Rolando e, con il suo profilo tecnico, saprà sicuramente lavorare a fondo, soprattutto in chiave contributi Pnrr. Vogliamo ripetere l’importante esperienza fatta a Ventimiglia, dove il Sindaco Flavio Di Muro sta ben lavorando. Abbiamo chiesto che venga istituito un tavolo strategico per la sicurezza, che venga potenziata la polizia locale, il sistema di videosorveglianza e istituito un presidio per la Pigna. Abbiamo chiesto un presidio per le frazioni, oggi abbandonate, ma anche una rivisitazione del piano parcheggi, per i quali abbiamo chiesto uno sconto per i residenti”. La lista vede all’interno 15 uomini e 9 donne: “Abbiamo cercato diverse categorie – prosegue Federico – con graditi ritorni e importanti novità”.

“E’ una bella squadra – ha detto Gianni Rolando – e mi fa piacere vedere alcuni volti che non avevo il piacere di incontrare da molti anni. Un ritorno al passato ma anche al futuro, con molti giovani che si presentano con noi. E’ una squadra pronta e anche la Lega è pronta a combattere. Il punto principale è sicuramente la coalizione e noi siamo il ‘solo centrodestra’. La sinistra è identificato in Fulvio Fellegara mentre poi abbiamo Alessandro Mager, che è la continuazione totale dell’Amministrazione Biancheri. E oggi siamo di fronte ad un’altra cosa molto chiara, con l’ex Ministro Scajola che ha confermato di voler appoggiare Mager. Quindi perché votare noi? Perché siamo una coalizione forte e l’unica che può realizzare un grande progetto vero. Parliamo delle piccole ma anche delle grandi cose, da realizzare in almeno 5 anni che passi attraverso molte cose. In particolare i finanziamenti statali, come ad esempio l’Aurelia Bis. Avere qui il Sottosegretario Rixi è una forza importante per noi e per la città. Senza dimenticare le iniziative private come il porto vecchio che sarà un volano enorme per la città, se gestito bene. Non dimentichiamo che un sindaco avvocato dovrà far gestire i lavori ai dirigenti mentre potrà farlo in modo diverso chi questo lavoro lo fa da 44 anni. Il progetto non si ferma alla giunta e al consiglio comunale ma si estende a tutti quelli che ‘correranno’ per farci vincere. Il nostro è un progetto che si baserà sugli asfalti, non come chi ha investito soldi solo all’ultimo per la campagna elettorale. Sono tra l’altro perplesso anche sul ‘tesoretto’ da 10 milioni che viene lasciato dall’attuale amministrazione, anche se ovviamente si tratta di soldi importanti che, in caso di vittoria, useremo”.

“Credo che la squadra – ha detto Edoardo Rixi – sia una ottima commistione di chi ha la storia della Lega e chi si affaccia ora con noi. Credo che, quanto fatto a Ventimiglia con l’elezione di Flavio Di Muro, si possa ripetere. Riprendere in mano Sanremo significherà investire sul futuro e smettere di pensare solo al passato, per lasciare a chi verrà dopo di noi qualcosa di importante. La città ha in mano cose importanti, come il turismo, il Festival e in parte anche il Casinò. Ma si deve pensare a quello che ci sarà domani, facendo in modo che i flussi turistici portino ricchezza alla città. Se non fosse per la Lega, lo ricordo, a Genova e in regione governerebbe ancora il centrosinistra. Dobbiamo lavorare al decoro, per fare in modo che la nostra riviera sia superiore a quella francese. Ma pensare anche ai trasporti e alle infrastrutture, come abbiamo fatto per la ferrovia tra Ventimiglia e Cuneo. Noi siamo un partito autonomista e riteniamo che Sanremo debba essere un comune autonomo che faccia l'interesse del territorio”. Rixi bacchetta l'Amministrazione Biancheri sul Festival: "L'errore è stato far pagare troppo poco la Rai. Cinque milioni è una cifra esigua e la kermesse canora deve essere ulteriormente valorizzata ma, soprattutto, deve rimanere a Sanremo".

Al vice Ministro Rixi abbiamo chiesto cosa pensa in relazione agli endorsement di Claudio Scajola e l’appoggio dei ‘totiani’ a Mager: “Secondo me manca da parte loro una visione, ovvero cercare di svangare le scadenze europee per Forza Italia e tenere il piede in due scarpe nelle amministrazioni. Non credo sia una visione in cui il nostro paese possa diventare leader in Europa. Nelle sfide bisogna avere il coraggio di combattere ed eventualmente di perdere ma se non si accettano, penso che si tratti più di una questione personale tra FdI e Forza Italia più che politico. Penso che, pur essendo un buon Sindaco, Scajola sta sbagliando perché non ha una visione corretta. In più, se entra in un partito di centrodestra, dovrebbe rispettare le direttive del partito. Altrimenti, dopo le Europee, rischiamo di trovarci di fronte a più fazioni di Forza Italia. Noi siamo un partito territoriale e vogliamo mettere le nostre disposizioni a disposizione del territorio, anche rinunciando ad eventuali sindaci come accaduto a Genova. Serve una collaborazione tra i vari comuni, che portino avanti la dimensione provinciale, senza aver paura di candidati ‘forti’ dall’una o dall’altra parte”. E sui ‘totiani’? “Io, quando faccio politica, guardo agli interessi del mio territorio. Credo che la provincia possa crescere ma non si deve tornare a rinvangare le dinamiche del passato, ovvero di 20/30 anni fa. Possiamo farlo ma bisogna avere il coraggio di lanciare il cuore oltre l’ostacolo”.

I candidati sono: Daniele Ventimiglia, Stefano Isaia, Federico Bartolotta, Alessandro Burato, Emanuela Campione, Andrea Colombo, Emanuela Fazio, Beatrice Finamore, Mirco Giudici, Alessio Graglia, Massimo Lanteri, Rita Lopez, Vivian Lypp, Giampiero Mariotto, Alessia Mistretta, Daniela Patrucco, Massimiliano Pighi, Umberto Riccio, Marco Rossi, Teresa Trentinella, Simone Lescio, Francesco Villari, Andrea Bonfà, Arabelle Wiggins.