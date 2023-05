Di Muro: "Ponte San Ludovico si chiamerà Piazza Italia, sarà il nuovo biglietto da visita di Ventimiglia e del Paese" (Foto e video)

“Nel mio programma elettorale conto di trasformare Ponte San Ludovico in Piazza Italia, un biglietto da visita d’ingresso a Ventimiglia ma anche dell’Italia intera. Nei primi 100 giorni, se sarò eletto sindaco, insieme alla mia squadra ci siederemo ad un tavolo con Anas per ridefinire l’organizzazione dei parcheggi e dei servizi anche turistici, perché chi entra in Italia e a Ventimiglia deve farlo con un sorriso” - dice il candidato sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro illustrando uno dei punti del suo programma elettorale.

“Serve una politica turistica che non si è mai fatta. Ventimiglia deve passare da città commerciale a città turistica” - afferma Di Muro in corsa alle prossime elezioni amministrative con le liste Unione di Centro-Verde è popolare, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Torna grande Ventimiglia Di Muro Sindaco - "Abbiamo un sacco di beni da mostrare con orgoglio: ambiente, paesaggio, storia, cultura, e il nostro commercio di qualità. Siamo una vetrina per chi entra in Italia ma devono tornare a ritrovare Ventimiglia. Iniziamo da una nuova accoglienza e informazioni turistiche che devono essere date di più e meglio. Vorrei riorganizzare i punti di informazione turistica, ne vorrei fare almeno tre: uno in un immobile del centro cittadino, uno nel nuovo porto turistico e uno nella stazione di Ventimiglia recuperando spazi oggi chiusi”.

“Bisogna migliorare l’immagine e l’offerta di Ventimiglia con più sicurezza, più decoro, più igiene urbana, più pulizia, avviando una politica turistica e stringendo alleanze con i comuni limitrofi, sia francesi che italiani” - sottolinea Di Muro - “Bisogna stare vicino ai nostri commercianti, bisogna migliorare la qualità del mercato del venerdì e sistemare il mercato coperto, che è la nostra vetrina enogastronomica. Propongo di sottoscrivere un patto d’area insieme agli entri sovracomunali per riprenderci in mano, come comune di Ventimiglia, la programmazione commerciale”.