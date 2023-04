Verso le amministrative, confronto tra i candidati sindaco di Ventimiglia a Latte: le proposte per la frazione (Foto e video)

Nuovo confronto tra i candidati sindaco di Ventimiglia: Gaetano Scullino, Tiziana Panetta, Flavio Di Muro, Gabriele Sismondini, Roberto Parodi e Maria Spinosi. Tutti i candidati presenti a turno, via sorteggio, hanno avuto modo di presentare il loro programma in merito alle tematiche e domande fatte dal comitato di quartiere della frazione Latte. Le tematiche hanno riguardato il presente e futuro della comunità di Latte ma anche delle piccole frazioni di frontiera e del vallone rio Latte.

Nel campetto della chiesa di Latte, in piazza San Bartolomeo, i candidati sindaco di Ventimiglia hanno illustrato il loro pensiero, in particolar modo, su viabilità, carenza di parcheggi, discariche abusive, verde pubblico, accesso alla spiaggia, sicurezza, scuola ed oneri urbanistici. Secondo l’estrazione, la prima a parlare è stata Tiziana Panetta, candidato sindaco della Federazione Civica, che ha detto: "Il problema della viabilità della rotonda di Latte nasce dal parcheggio selvaggio. Dire che bisogna mettere un vigile fisso che controlli il parcheggio abusivo non è una soluzione, vista la carenza di organico degli agenti di polizia locale. La soluzione è quella di potenziare il controllo dei vigili in orari prestabiliti, ma non solo. Il problema principale è dato anche dal supermercato che con i mezzi pesanti che lo raggiungono per scaricare le merci, occupano la rotonda creando intralcio del traffico, quindi occorre regolamentare gli orari degli scarichi. Il problema dei parcheggi si può risolvere soltanto in un modo: cercare di trovare una soluzione con dei privati che possano mettere a disposizione i loro terreni in modo tale da trovare una soluzione concordata per dare la possibilità di avere degli spazi che possano essere utilizzati dai cittadini di Latte. Gli oneri di urbanizzazione entrano nelle casse comunali quando si costruisce. La nostra idea è quella di destinare una parte degli oneri di urbanizzazione ai servizi per la città. Il ripristino asfalti è un punto dolente perché avendo cinquanta chilometri di asfalti rifarli significa un costo estremo: oltre due milioni di euro. Si può però prevedere un piano degli asfalti, che comporti non solo il rifacimento ma anche un regolamento. Per le discariche abusive si possono mettere delle fotocellule e delle telecamere per sanzionare".

Successivamente è intervenuto il candidato sindaco Roberto Parodi (Frontalieri Parodi Sindaco) che ha proposto "la realizzazione di una consulta che possa riunirsi periodicamente in Comune con i rappresentanti delle frazioni, i rappresentanti dei comitati di quartiere, il sindaco e l'assessore delegato, per confrontarsi, affrontare insieme i problemi e vagliare di volta in volta le emergenze che ci sono in zona. Per migliorare la sicurezza stradale e risolvere il problema dei parcheggi sono dell'idea che bisogna avere un vigile di quartiere o di frazione, che verrà messo dove ci sono problemi di sicurezza e viabilità, e di usare la tecnologia. Vi è un sistema che si chiama Smart che calcola le macchine che ci sono da una parte e dall'altra e fa scattare il verde o il rosso in proporzione delle vetture che ci sono. Questo sistema costa 29mila euro. Sono più per cose dissuasive che punitive. I parcheggi sono un problema che non so risolvere, la consulta serve proprio affinché la gente del posto ci possa indicare dove si può fare un parcheggio o quali possano essere le soluzioni alternative".

Il candidato sindaco Gaetano Scullino ('Scelgo Ventimiglia Scullino Sindaco', ‘Scullino Sindaco’ e ‘Democrazia cristiana’) ha annunciato che, se sarà eletto, Andrea Spinosi sarà l'assessore con delega alle frazioni "per occuparsi, come già aveva fatto in passato, nel 2007, di risolvere i problemi riscontrati dai residenti e per controllare tutte le frazioni. Sugli oneri di urbanizzazione le amministrazioni precedenti qualche scomputo l'hanno fatto. A breve, di fronte alla farmacia, dovrebbe essere pronto un parcheggio con nove posti auto. Si sono fatti 40 posti a vista mare. Il nodo cruciale della viabilità è la rotatoria. Per la gestione, pulizia e piantumazione del verde pubblico avevamo fatto un bando di gara. Sul piano di asfalti bisogna fare particolare attenzione. Abbiamo pensato di mettere a bilancio almeno 500mila euro all'anno per le frazioni. C'è un piccolo accesso per la spiaggia di Latte. Rifare l'ingresso non è una grande spesa, bisognerà mettere in sicurezza anche il muro".

Il candidato sindaco del centrodestra Flavio Di Muro (Torna grande Ventimiglia Di Muro Sindaco) ha intenzione di chiamare 'Piazza Italia' il piazzale di ponte San Ludovico, inoltre ha sottolineato che "ci sono già delle norme che prevedono di mantenere in loco una parte significativa degli oneri di urbanizzazione che vengono versati nelle casse comunali, ci sarà perciò attenzione affinché questo sia fatto in ogni frazione che vede investimenti in materia edilizia. Sul piano degli asfalti metteremo mano insieme al comitato di quartiere per capire quali sono le buche più importanti da colmare o gli asfalti da fare per non creare disagi. Sono d'accordo a sistemi di rilevamento della velocità o a dissuasori che possano impedire situazioni mortali. Ci saranno due autovelox lungo la statale che porta al confine. Rispetto alla sicurezza, una priorità assoluta è un'assunzione del corpo di polizia locale con riorganizzazione della vigilanza sul territorio comunale, un potenziamento del sistema di videosorveglianza utile anche per il controllo delle discariche abusive. Sul tema della nettezza urbana bisogna metterci mano. Inserirò il mantenimento, oltre alle ecoisole, di una ventina di cassonetti di prossimità. E' in scadenza l'appalto con i coltivatori diretti per lo sfalcio delle erbe e delle cunette che vogliamo potenziare".

"Le problematiche che avete da tantissimi anni, in merito a sicurezza stradale, asfalti e mancanza di parcheggi, derivano tutto da una cosa: il Conad" - ha sottolineato, invece, il candidato sindaco Maria Spinosi (Ventimiglia Progressista) - "A Maccario e Coppo non viene consentito quello che viene consentito a Orengo. La nostra proposta è quella che l’imprenditore locale si organizzi, come hanno fatto Coppo e Maccario che hanno depositi merci dislocati a Bevera, e quando entrano in città usano i porter. Con la dislocazione il problema della viabilità e della sicurezza stradale verrebbe risolta alla radice. Siamo a favore di una maggiore presenza di vigili e per lo street control. Sulla destinazione degli oneri di urbanizzazione non sappiamo cosa è stato pagato e se è stato pagato, certamente siamo per una ricaduta di questi oneri che derivano da attività del territorio all'interno dello stesso territorio, compreso quello che deriva dalla tassa Imu. I parcheggi pubblici di corso Nizza sono in uno stato di totale abbandono e il sottopasso non è nemmeno accessibile ai disabili ed è una discarica a cielo aperto. E' chiaro che bisogna intervenire, pulire e mettere della videosorveglianza. Vedrei meglio una sistemazione dei parcheggi che sono dall'altro lato rispetto ai giardini, che sono già stati sacrificati abbastanza, con un controllo della sosta per impedire che le macchine stiano lì tutto il giorno. Per l'accesso al mare e alla spiaggia si potrebbe pensare, visto che ci sono gradoni così alti, di fare una sorta di gradino di intermezzo per eliminare il dislivello. La scuola qui è inaccessibile e deve esserci un sollecito al Provveditorato e alla Provincia per rinnovare i locali e tornare ad essere ripopolata. Puntiamo sui centri ricreativi e di aggregazione per anziani e non solo. Vogliamo ripristinare le corse di Rt che sono state cancellate e intervenire con un punto di primo soccorso con i defibrillatori. Bisogna istruire le persone del posto affinché sappiano usare i defibrillatori in caso di emergenza. Desideriamo un rilancio turistico all'interno delle frazioni. Sulle discariche abusive pensiamo alle videocamere a pari passo con un maggiore senso civico. Mi piacerebbe asfaltare e sistemare la strada che porta al mare e farne un'area attrezzata per i festini e le sagre".

Infine, il candidato sindaco Gabriele Sismondini (Sismondini Sindaco, Ventimiglia Riparte Sismondini Sindaco) ha detto: "Sarà nostra priorità cercare di mettere in sicurezza le nostre strade. L'unica cosa da fare per la viabilità della città è un controllo serrato. Promettere un vigile di quartiere sarebbe una presa in giro, vista la carenza di organico. Abbiamo in programma di cercare di aumentare l’organico dei vigili urbani per poter garantire un maggior controllo e quindi magari anche Latte avrà delle ore in più di controllo. Non mi voglio soffermare solo per la rotonda di Latte ma anche per dare maggiore sicurezza durante l’ingresso e l’uscita dei bambini dalla scuola. Sulla questione degli oneri di urbanizzazione sarà compito della futura amministrazione vedere quali saranno le nuove opere e cercare di indirizzare al meglio nelle zone che sono interessate per poter costruire qualcosa di utile per tutta la cittadinanza. Sui parcheggi pubblici è molto difficile trovare una locazione in un territorio tortuoso come quello di Latte. L'unica soluzione è riuscire a trovare un accordo con i privati. Prometto il massimo impegno a riguardo. Ci vuole controllo anche per le discariche abusive. Bisognerà attuare un piano di telecamere per sanzionare. Sulla strada che porta alla spiaggia penso che sia un argomento molto delicato che dovrà essere trattato con i tecnici del Comune per vedere che cosa si può fare. La pulizia e il degrado del cimitero o la questione dei giardini farà parte del grande discorso sulla nettezza urbana che andremo ad affrontare in questo mese di campagna elettorale".