Ventimiglia, Scullino: "Vogliamo che la zona di Peglia diventi un'area dedicata ad attività e discipline sportive" (Foto e video)

“Ventimiglia è stata classificata 'città dello sport'. Noi pensavamo di sviluppare molte attività e discipline sportive nella zona di Peglia. Se saremo rieletti una delle prime cose che faremo sarà il sottopasso ferroviario per dare una viabilità in sicurezza e il ripristino, con una gara pubblica, del tennis e della bocciofila. Poi vorremo fare dei campi di padel, un’area dedicata allo skate e un campetto di calcio a 7. Nel nostro programma elettorale prestiamo particolare interesse e attenzione allo sport, faremo in modo di far ripartire subito un bando pubblico per la gestione di tutto il complesso a chi è interessato, un privato che voglia investire in città. Da parte nostra vi sarà la massima disponibilità” - dice il candidato sindaco ed ex primo cittadino di Ventimiglia Gaetano Scullino.

“Centinaia di giovani venivano ad iniziare la bellissima disciplina del tennis e adesso il tennis club, che era il fiore all’occhiello di Ventimiglia, è abbandonato. Bisogna fare un investimento di circa 500-600mila euro. Visto che qui verrà realizzato il nuovo sottopasso e la zona è molto ampia, credo che ci sarà sicuramente un ritorno economico per chi vorrà fare questo investimento" - afferma Scullino che si è candidato a sindaco di Ventimiglia con tre liste ('Scelgo Ventimiglia Scullino Sindaco', ‘Scullino Sindaco’ e ‘Democrazia cristiana’) - “L’unica parte del tennis club che si è salvata è la parte più alta: la palazzina e tre campi centrali che sono stati messi in ordine e che vengono usufruiti con una gestione provvisoria da parte del Ventimiglia Calcio”.

“L’impianto del Tennis club è stato fatto con la sottoscrizione di 100 soci fondatori e 200 sostenitori“ - sottolinea Scullino - “Il Tennis club, a parte il terreno, era dei soci poi si è deciso di passare anche la struttura al Comune ma, a mio parere, è stato fatto un errore. Se fosse ancora dei soci fondatori e sostenitori sicuramente oggi non sarebbe in queste condizioni”.