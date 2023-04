Ventimiglia: l'ok nella notte, tutte ammesse le liste a sostegno di Scullino ma si dovrà modificare il logo della DC

Sono state tutte ammesse le tre liste a sostegno del candidato a Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, che erano state respinte dalla Commissione elettorale della città di confine due settimane fa. Dopo il ricorso, respinto dal Tar della Liguria, le liste che sostengono Scullino si sono rivolte al Consiglio di Stato.

L’ultimo grado di giudizio ha quindi ammesso le tre liste (Democrazia Cristiana, Scelgo Ventimiglia e Scullino Sindaco) con le stesse motivazioni con le ultime sentenze arrivate poco dopo la mezzanotte. “Siamo pronti con i 48 candidati – ha detto oggi Gaetano Scullino – in attesa dell’estrazione a sorte della posizione dei simboli e delle liste sulla scheda elettorale. Siamo ovviamente felici della decisione, visto che non sarebbe stato giusto per una compagine come la nostra essere esclusi. Non c’era nessun errore e ne eravamo convinti. Ora, quindi, i ventimigliesi potranno scegliere liberamente tra tutti i candidati e le relative liste”.

C’è un po’ di rammarico nelle parole del candidato a Sindaco: “Certo, visto che abbiamo perso 14 giorni di campagna elettorale. Un vero peccato, anche se siamo assolutamente fiduciosi nel lavoro delle prossime due settimane”.

Intanto Scullino ha anche anticipato la modifica del logo di una delle tre liste, quello della Democrazia Cristiana, visto che la commissione elettorale ha fatto presente come lo stesso sia stato diviso tra Udc, Dc e Popolari, quando lo storico partito si era sciolto: “Lo abbiamo già modificato – ha detto Scullino – visto che non avremmo potuto utilizzarlo in quel modo. Sarà diverso e andremo a cambiarlo in tutte le nostre brochure e, ovviamente, anche sulla scheda elettorale”.