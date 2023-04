Ventimiglia, Scullino: "Nei primi 100 giorni di mandato farò partire il cantiere della passerella" (Foto e video)

“Ricostruirò la passerella. E’ il primo punto del mio programma elettorale. Entro i primi 100 giorni del mio mandato, se sarò rieletto, metterò in cantiere la passerella della rinascita” - promette il candidato sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino - “La passerella, che purtroppo a seguito della tempesta Alex non c’è più, è un’opera a cui tengo in modo particolare perché è il collegamento tra la città bassa, il centro storico e il quartiere della Marina San Giuseppe. La passerella è una priorità”.

“La ricostruzione era praticamente pronta, le carte approvate erano state depositate in comune” - fa sapere l’ex primo cittadino di Ventimiglia - “Bastava un mese per bandire la gara europea e i soldi c’erano. Abbiamo ricevuto 500mila euro di donazione dal principe Alberto di Monaco, che ancora una volta ringrazio. Abbiamo ricevuto dalla Regione anche 2 milioni di euro a novembre. A marzo la Regione mi aveva promesso altri 2 milioni di euro che sarebbero stati uniti al mutuo di 15 milioni di euro, approvato dal consiglio comunale, a prezzo flessibile con la cassa deposito e prestito. I soldi, perciò, c’erano e c’erano anche i finanziamenti. Poteva partire subito la gara ma non hanno voluto, hanno preferito fare un danno enorme alla città e ai cittadini. A giugno, infatti, quando Di Muro ha deciso di far cadere la nostra amministrazione tutto era pronto. Il progetto esecutivo era pronto e la conferenza dei servizi aveva dato l’approvazione di tutti gli elaborati. Si trattava solo di fare la gara. Oggi ci sarebbe stato sicuramente il cantiere e, invece, abbiamo perso un anno ed è probabile che i prezzi siano aumentati ma cercheremo nel più breve tempo possibile di ricostruire la passerella”.

“A seguito della caduta della passerella, i pedoni che vanno a Ventimiglia Alta, al porto o in corso Francia sono costretti a passare sul marciapiede del ponte Doria, che è largo un metro, mentre a nord c’è un altro marciapiede, anch’esso di circa un metro, che non è usufruito" - sottolinea Gaetano Scullino che si è candidato a sindaco di Ventimiglia con tre liste ('Scelgo Ventimiglia Scullino Sindaco', ‘Scullino Sindaco’ e ‘Democrazia cristiana’) - “Il mio intento è quello di eliminare il marciapiede a monte e di raddoppiare e pavimentare quello più utilizzato visto che è l’unica via d’accesso pedonale, al momento, per andare al centro storico ed è molto trafficato. L’intervento costerà circa 145mila euro che avevamo già a bilancio”.

“Se verrò rieletto, entro i primi 100 giorni di Amministrazione metteremo in cantiere anche il centro sociale, il centro giovani, il rifacimento del marciapiede e il rifacimento di tutti gli argini del fiume” - annuncia Scullino.