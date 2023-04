Ventimiglia verso le amministrative, per la prima volta Scullino e Prestileo sono avversari

Per la prima volta Gaetano Scullino e Marco Prestileo avversari. Il divorzio tra l’ex sindaco Scullino e il suo ex scudiero ed ex city manager Prestileo ha cambiato la scena politica di Ventimiglia. Alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio Gaetano Scullino si è candidato a sindaco di Ventimiglia con tre liste ('Scelgo Ventimiglia Scullino Sindaco', ‘Scullino Sindaco’ e ‘Democrazia cristiana’) mentre Marco Prestileo affiancherà il candidato a sindaco di 'Federazione Civica' Tiziana Panetta.

Nonostante siano legati da un rapporto di amicizia, i due hanno deciso di separarsi dal punto di vista politico. Una separazione che forse, in campagna elettorale, potrebbe ‘danneggiare’ entrambi. “E’ la prima volta che Scullino e Prestileo si separano” - commenta il candidato sindaco ed ex assessore dell’Amministrazione Scullino Tiziana Panetta - ”A prescindere dagli aspetti dell’amicizia personale, era arrivato il momento di cambiare il metodo di amministrare: non più un uomo al comando ma una squadra coesa e compatta. Le decisioni devono essere prese in modo democratico all’interno della Giunta e del Consiglio comunale. Tutti devono essere coinvolti. Andiamo a sentire i cittadini prima di prendere delle decisioni determinanti per la città e non dopo: questo è il modo che ha fatto cambiare su come affrontare questa campagna elettorale”.

Scullino e Prestileo hanno vissuto insieme diverse esperienze. Coinvolti nel processo "La Svolta", nel 2014 sono stati poi entrambi assolti. Nel luglio del 2019, invece, Marco Prestileo entrò ufficialmente nello staff dell'allora sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino per occuparsi della direzione operativa dell’ufficio staff del primo cittadino, ruolo che rivestì fino alla caduta dell'Amministrazione. Dopo tanti anni passati assieme, con l’avvio della campagna elettorale è, perciò, iniziata anche la sfida tra l’ex sindaco della città di confine e il suo ex scudiero.