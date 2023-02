Ventimiglia al voto, Gaetano Scullino si ricandida e sceglie un approccio più social (Foto)

È ormai ufficiale la ricandidatura dell’ex sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, che si presenterà alle prossime amministrative con lo slogan 'Scelgo Ventimiglia'. L’ex primo cittadino, durante la campagna elettorale, utilizzerà nuovi canali di diffusione e gestione comunicativa, grazie ad un team di professionisti, per poter raggiungere velocemente i ventimigliesi, con i quali si potrà confrontare direttamente.

Da giovedì scorso sono infatti disponibili il sito web, il profilo Instagram, la pagina Facebook e il canale Spotify (podcast e musica) ufficiali di Gaetano Scullino. Tutte le notizie, il programma elettorale, i comunicati e i contenuti relativi agli stessi candidati con argomentazione delle rispettive proposte saranno esposti su queste pagine. Inoltre è stata creata, per l’occasione, anche una sezione "Scullino Risponde", presente sul sito web, attraverso la quale si possono porre quesiti e richieste alle quali Scullino potrà rispondere nel più breve tempo possibile. Un'iniziativa, già attiva, che faciliterà perciò il rapporto tra cittadino e amministrazione.

"E’ risaputo che la volontà di un uomo prende forma dalla determinazione, dallo spirito e dal sentimento. Proprio questa volontà, su tali valori fondata, mi porta quest’oggi ad annunciare con grande entusiasmo, forza d’animo e senso di responsabilità la mia prossima candidatura alla carica di sindaco di Ventimiglia. Arriviamo da un triennio complicato che ha sottoposto i ventimigliesi, come l’Italia intera, a situazioni estreme che la mia precedente amministrazione ha dovuto gestire in ogni occasione con la caparbietà necessaria, cercando le migliori soluzioni per i concittadini. Metto quindi a disposizione la mia esperienza, per amore e dovere civico, affinché possa concludere finalmente ciò che avevo cominciato e che, purtroppo, mi è stato reso impossibile terminare. Nei mesi che seguiranno vi verranno illustrati tutti i progetti previsti per il futuro e tutto sarà assolutamente più chiaro, efficace e veloce grazie a nuovi canali di diffusione e gestione comunicativa che il mio team di professionisti saprà mettere a disposizione. Non smetterò mai, vi assicuro, di rappresentarvi con lo stesso impegno e la medesima dedizione che mi spronano a volere il meglio per Ventimiglia, la città che amo e amerò sempre. Io #scelgoventimiglia!” - annuncia Gaetano Scullino.