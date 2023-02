Ventimiglia: il nuovo Psi provinciale appoggia la candidatura a Sindaco di Gaetano Scullino

“Condividendo in pieno il programma elettorale promosso da Gaetano Scullino, sindaco uscente del Comune di Ventimiglia e ritenendo la proposta della sua ricandidatura per il posto di vertice dell'Amministrazione Comunale, sentiti anche gli iscritti alla nostra formazione politica, è stato deciso che il Nuovo PSI decide di schierarsi a sostegno di tale lista”.

Sono le parole del segretario provinciale, Agrippino Manduca, che prosegue: “Il partito é certo che Gaetano Scullino, come in passato continuerà nell'opera di rilancio della città di confine che ha ancora molti gravi problemi che solo un soggetto e una squadra preparata può garantire di risolvere. Il nuovo Psi sarà certo un valido, sostegno per raggiungere il traguardo”.