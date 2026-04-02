Sanremo: Fratelli d’Italia "Ancora non convocato il tavolo tecnico su Piazza Nota-Cassini, serve un impegno chiaro sul tema"

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia a Sanremo ha espresso rammarico per il mancato avvio del tavolo tecnico previsto su Piazza Nota/Cassini, nonostante l’impegno preso in prima commissione il 13 marzo, a seguito dell’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale il 20 febbraio scorso. Secondo il partito, si tratta di un impegno chiaro, assunto davanti all’intero Consiglio e alla cittadinanza, che deve essere rispettato senza ulteriori ritardi.

Fratelli d’Italia chiede con fermezza la convocazione immediata del tavolo, con la presenza non solo dell’Assessore Enza Dedali, ma anche dell’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, per garantire un confronto completo, trasparente e operativo. Il capogruppo Antonino Consiglio ha sottolineato: «Non ci arrenderemo a questa problematica che sta causando disagi a commercianti e residenti».

Secondo il gruppo, il rispetto degli atti approvati e degli impegni istituzionali è fondamentale per il corretto funzionamento dell’attività amministrativa.