Ventimiglia, il candidato sindaco Gaetano Scullino mostra la città all'influencer Darina Gritsenko (Video)

Il candidato sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha accolto l'influencer Darina Gritsenko, che ha poi accompagnato in una visita guidata della città di confine.

L'influencer, lo scorso 13 gennaio, aveva postato sui social un video, girato presso il mercato della frutta e della verdura di Ventimiglia e nel quale era stato ripreso anche Scullino, che ha dato una grande visibilità alla città di confine visto che ha avuto 7 milioni di visualizzazioni su Instagram e 50 milioni su Tik Tok. Dopo l'enorme successo del video, Gaetano Scullino ha, perciò, deciso di “apre le porte" della città a Darina Gritsenko per mostrarle personalmente tutte le bellezze di Ventimiglia.

"Sono entusiasta dell'incredibile visibilità che questa ragazza ha saputo ottenere, grazie alla quale ne ha beneficiato anche Ventimiglia. Credo che dovremmo essere aperti a nuovi strumenti e canali per valorizzare i beni culturali locali ed incentivare il turismo giovanile" - commenta Gaetano Scullino.

Il candidato in corsa per le prossime elezioni amministrative a Ventimiglia, oggi, ha pubblicato, sui propri canali social, un video riassuntivo nel quale mostra la sua emozionante esperienza come cicerone con la nota Darina Gritsenko. Un’iniziativa social che dimostra così una grande attenzione verso anche un pubblico under 30, giovani che giorno dopo giorno sostengono sempre di più Gaetano Scullino.