Elezioni a Ventimiglia: Scullino lancia la sua campagna con un video messaggio

Con un video sulla sua pagina Facebook Gaetano Scullino lancia la sua campagna elettorale per cercare di tornare alla guida di Ventimiglia. In poco più di un minuto e mezzo, l'ex primo cittadino lancia il suo messaggio, "Io scelgo Ventimiglia".





Un video dove vediamo Scullino, in giro per la città e con diverse riprese dall'alto. Il tutto accompagnato da una musica incalzante, dal sapore epico. Tra i tanti punti anche la passerella Squarciafichi distrutta dall'alluvione dell'ottobre 2020, argomento sentito dal candidato. Il video si chiude con lo slogan che accompagnerà per questa corsa alla carica di Sindaco. Solo pochi giorni fa il candidato aveva parlato di un approccio più social a questa campagna elettorale, confermando così l'intenzione.

Questo il messaggio che accompagna il video: "E’ risaputo che la volontà di un uomo prende forma dalla determinazione, dallo spirito e dal sentimento. Proprio questa volontà, su tali valori fondata, mi porta quest’oggi ad annunciare con grande entusiasmo, forza d’animo e senso di responsabilità la mia prossima candidatura alla carica di sindaco di Ventimiglia. Arriviamo da un triennio complicato che ha sottoposto i ventimigliesi, come l’Italia intera, a situazioni estreme che la mia precedente amministrazione ha dovuto gestire in ogni occasione con la caparbietà necessaria, cercando le migliori soluzioni per i concittadini".



"Metto quindi a disposizione la mia esperienza, per amore e dovere civico, affinché possa concludere finalmente ciò che avevo cominciato e che, purtroppo, mi è stato reso impossibile terminare. Nei mesi che seguiranno vi verranno illustrati tutti i progetti previsti per il futuro e tutto sarà assolutamente più chiaro, efficace e veloce grazie a nuovi canali di diffusione e gestione comunicativa che il mio team di professionisti saprà mettere a disposizione. Non smetterò mai, vi assicuro, di rappresentarvi con lo stesso impegno e la medesima dedizione che mi spronano a volere il meglio per Ventimiglia, la città che amo e amerò sempre. Io #scelgoventimiglia!” - annuncia Gaetano Scullino.