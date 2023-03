Tennis Club Ventimiglia chiuso, le precisazioni di Gaetano Scullino

"La denuncia delle responsabilità per la chiusura dell’impianto tennis-bocciofila di Peglia ha provocato reazioni scomposte alle quali non intendo rispondere per una mia scelta personale: evitare le provocazioni in una campagna elettorale come questa, così importante per la mia amata città. È invece preciso dovere di un funzionario pubblico onorario, quale ero all’epoca dei fatti, fornire precisazioni” - sottolinea il candidato sindaco a Ventimiglia ed ex primo cittadino Gaetano Scullino.

“Il sostegno e lo sviluppo dei campi da tennis di zona Pegli, concessione scaduta da ben 14 anni, l’allaccio alla rete idrica, la messa a norma dell’impianto elettrico, la bonifica dell’amianto dell’ex bocciofila di Peglia con conseguente abbattimento per la costruzione di impianti sportivi (pagina 28 del Programma Amministrativo 2019-2024 'Scullino Sindaco') è un impegno che era stato confermato l’8 luglio del 2019 nelle 'Linee programmatiche di mandato politico amministrativo' approvate dal Consiglio comunale" - precisa Scullino - "La delega operativa era affidata a Simone Bertolucci, all’epoca vicesindaco con deleghe a Turismo, Manifestazioni, Cultura e Sport, e a Tiziana Panetta, che era l‘assessore con delega all’Urbanistica ed Edilizia Privata. La delibera di Giunta comunale n. 181 del 24 settembre del 2020 ‘Ricerca di soggetto per la concessione in gestione dell’impianto sportivo denominato Tennis Club Ventimiglia con annessa ex-bocciofila di via Peglia’ ha ritenuto di far proprie ed approvare le proposte dell’assessore competente come atto di indirizzo”.

“Tra gli atti tecnici di esercizio della delega assessorile sottolineo la determina del dirigente Antonino Germanotta n° 882 del 13/10/2020 su avviso di manifestazione di interesse sulla base di un progetto di sistemazione del complesso sportivo tale da realizzare con spese non inferiori a 500.000,00, euro a fronte dello scomputo del canone annuo fissato a 25.000,00, euro per una durata della concessione ventennale, aumentabile, per progetti di ammontare superiore al minimo sopra indicato, un anno ogni 25.000,00 euro di costi previsti, comunque per un massimo inderogabile di quattro anni. Ricordo, inoltre, la determina del dirigente Monica Di Marco n° 297 del 06/04/2021 di nomina della commissione di gara per l’esame delle offerte pervenute composta da Monica Di Marco, dirigente dell'area amministrativa, presidente, l'ingegnere Cesare Cigna, dirigente dell’Area Tecnica, commissario, e l'architetto Stefano Sciandra, dipendente interno commissario ** operante a titolo gratuito, senza compenso alcuno né rimborso spese" - afferma Scullino - "Sottolineo anche la determina del dirigente Monica Di Marco n° 491 del 18/06/2021 di affidamento sotto riserva subordinata all’esito, positivo, delle verifiche sui requisiti di partecipazione, ai sensi art.32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e la determina del dirigente Monica Di Marco n° 621 del 09/08/2021 di revoca della concessione così motivata: ‘dato atto che, con riferimento alla irregolarità del Durc comporta l’esclusione dalla partecipazione alla gara, come precisato dal Consiglio di Stato e la regolarizzazione postuma riguarda esclusivamente la posizione contributiva del rapporto tra l’impresa e l’Inps/Inail. Considerato che ricorrono pertanto le condizioni, anzi ricorre l'obbligo, per procedere alla revoca dell’aggiudicazione all’associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Ventimiglia dichiarare la gara chiusa senza aggiudicazione per assenza di candidati idonei, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016'”.

"I tre campi di tennis sono attualmente aperti e gestiti dal Ventimiglia Calcio in maniera provvisoria ma ineccepibile" - conclude Scullino - "Una scelta che è stata presa perché il tennis club non aveva gli spogliatoi né i servizi idonei e la caldaia di produzione dell'acqua calda era fuori uso da tempo".