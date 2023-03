Tennis club di Ventimiglia, Forza Italia a Scullno: "La stella guida di un amministratore deve essere il buongoverno e non portare a termine ripicche personali!"

"Durante la passata amministrazione Ventimiglia ha perso uno dei suoi fiori all'occhiello: il tennis club adiacente ai campi del Peglia. 5 campi da tennis regolamentari, lounge, spogliatoi, locale docce e palestra; oggi tutto questo giace nel più completo abbandono, esponendolo di fatti ad atti di vandalismo e furti che non fanno altro che accelerare il processo di deterioramento”. Forza Italia Ventimiglia interviene in merito alla discussione sull'impianto sportivo del tennis club.

“L'ex Sindaco, per puri motivi di screzi personali con alcuni soci del tennis – continuano da Forza Italia -, usò come primo pretesto un DURC momentaneamente non a posto, che poi fu giustamente sanato dai soci del tennis per continuare ad offrire ad adulti e bambini un servizio di eccellenza. Non contento negò la proroga della concessione ai soci del tennis, che avevano proposto di continuare a svolgere il servizio fintanto che non fosse stato trovato un nuovo gestore dell'impianto".

"È inutile dire che la gara d'appalto per la gestione dell'impianto sia andata deserta, e che da allora quello che fu un luogo di ritrovo per famiglie e bambini ora si sia trasformato in un rifugio per migranti e sbandati; senza tener conto del furto della cucina del ristorante, che sicuramente non fa che peggiorare le condizioni per una possibile nuova gestione. Ex Sindaco Scullino, le ricordiamo che la stella guida di un amministratore deve essere il buongoverno per la città ed i cittadini, non il governo sulle spalle della città e dei cittadini per portare a termine ripicche personali”.