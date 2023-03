Tennis Club Ventimiglia chiuso, Scullino: "La documentazione non era in regola" (Foto)

"Il Tennis Club Ventimiglia era un gioiello sportivo realizzato, dai soci fondatori e sostenitori, nel 1977 e vantava oltre 200 soci giocatori sino al 2000 circa. Successivamente è stato gestito da Francesco Marcianò, che era il presidente, da Antonello Marasco, il segretario, e da altri che lo hanno restituito al Comune in questo stato. Una vera vergogna addossare le loro inadeguatezze al Comune” - commenta l’ex sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino.

“I ‘leghisti carbonari’ non smettono mai di stupirmi" - aggiunge l’ex primo cittadino - “Il 13 gennaio del 2022 ho letto un servizio sulla chiusura del Tennis Club di Peglia e mi sono fatto qualche nodo al fazzoletto. Il primo nodo sono le scuse del Comune: ' La chiusura è stata gestita dalla parte tecnico-urbanistica del Comune. È una questione amministrativa normativa. A causa di un problema con la documentazione di una gara è risultato che l’associazione tennistica non avrebbe più potuto utilizzare la struttura e così è stato indicato di abbandonarla. Faremo una nuova gara in modo che il servizio possa continuare al più presto', aveva detto l’assessore allo Sport Simone Bertolucci”.

“Il secondo nodo riguarda il problema della documentazione che doveva produrre il segretario del Tennis Club, il ragioniere Antonello Marasco: 'Gli sportivi chiedono la riapertura della struttura chiusa ufficialmente lunedì 10 gennaio per motivi burocratici, legati alla mancata regolarizzazione di alcuni documenti. Adesso mi tocca vedere un post che se la prende con Tano Scullino e mi chiedo se l’autore sia per caso, soltanto un omonimo di quello che non ha regolarizzato i documenti” - aggiunge Scullino - “Infatti nella determinazione n° 621 del 9 agosto del 2021 del Comune ho letto: ‘Gli accertamenti soggettivi di prassi, propedeutici alla stipula del contratto in oggetto, hanno avuto esito negativo, evidenziando che il Durc del Tennis Club Ventimiglia è risultato irregolare”.

“Sarebbe una cosa che tra ‘leghisti carbonari' si poteva risolvere in famiglia, visto che il vicesindaco con delega operativa allo sport era Simone Bertolucci, segretario del partito e che la moglie del segretario è un pezzo grosso in Regione Liguria dopo essere stata assessore e collega di Bertolucci nella Giunta Scullino” - conclude - “Ma penso di sbagliarmi, deve essere un omonimo, sarebbe il colmo altrimenti”.