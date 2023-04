Elezioni amministrative a Ventimiglia: non ammessa una delle tre liste a sostegno di Gaetano Scullino

E’ stata ‘ricusata’, ovvero non ammessa una delle liste presentate dalla coalizione che sostiene il candidato a sindaco Gaetano Scullino a Ventimiglia.

La commissione, infatti, dopo aver visionato le firme presentate, ha evidenziato come l’avvocato Roberto Cotta che ha autenticato 157 delle 185 firme presentate per la lista del candidato Scullino (quella con il cerchio di colore arancione 'Scullino Sindaco) non risulta avere comunicato la propria disponibilità ad eseguire le autenticazioni, secondo la legge del 1990. Lo stesso legale non risulta inserito nell’elenco degli iscritti disponibili alle autenticazioni.

La commissione ha quindi considerato non regolare la presentazione della lista. Ora Scullino ha tre giorni di tempo per presentare riscorso. “Non sapevamo nulla in merito – ha detto il candidato contattato dal nostro giornale – e ci informeremo immediatamente per presentare ricorso. Ci è appena stata notificata la ricusazione della lista, motivata dal fatto che uno dei legali che ha provveduto all’autenticazione delle sottoscrizioni degli elettori non avrebbe comunicato all’Ordine di Appartenenza la propria disponibilità ad autenticare le sottoscrizioni. Avverso tale provvedimento, che riteniamo ingiusto ed illegittimo, è già stata depositata richiesta di revoca, in difetto della quale verrà proposto ricorso".