Elezioni Ventimiglia: i ringraziamenti di Scullino per il sostegno di questi ultimi giorni

Il candidato a Sindaco Gaetano Scullino interviene parlando agli avversari della kermesse elettorale di metà maggio:

"Ai candidati Sindaci per le prossime elezioni amministrative della città di Ventimiglia, si vuole esprimere un sincero ringraziamento per il sostegno e la vicinanza dimostrata di questi ultimi giorni. Sono convinto che questo clima di positività sia il giusto presupposto per delle corrette quanto democratiche elezioni, finalizzate ad una, mi auguro, attenta amministrazione con a cuore esclusivamente gli interessi della città. Non vedo l'ora di poter riprendere insieme a voi il confronto sui programmi e sulle idee per Ventimiglia".