Ventimiglia: liste per Scullino ricusate, la replica "Candidato della Lega ha votato in conflitto di interessi"

"Ci pare che la Lega abbia perso una buona occasione per tacere". Così lo staff del candidato sindaco Gaetano Scullino, interviene replicando alla Lega in merito alla questione delle liste ricusate. "Esiste infatti una sostanziale differenza tra la posizione del sig. Riccardo Ramella (candidato della Lega) e quella del sig. Sergio Cortese (candidato nella lista di Scullino Sindaco) - aggiungono - Entrambi sono componenti della Sottocommissione Elettorale, ma solo il candidato della Lega ha partecipato e votato, in palese conflitto di interessi".

"Il conflitto è pacifico, difatti è stato rilevato dal Presidente della Commissione Elettorale, che così si è espressa: “il rispetto del principio generale di imparzialità dell’azione amministrativa, sancito a livello costituzionale, implica, pur in assenza di espresse statuizioni in tal senso, l’esigenza di escludere la partecipazione alla formazione di atti e provvedimenti da parte dei soggetti che siano direttamente interessati agli stessi. Sulla base degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e dei principi generali dell’ordinamento, si ritiene necessario che il componente della commissione elettorale circondariale che versi in una condizione di incompatibilità (perché in una posizione giuridica non estranea agli atti) venga invitato ad astenersi dal partecipare alle sedute collegiali relative all’ammissione delle candidature nonché ad altre sedute aventi ad oggetto il procedimento elettorale relativo alla consultazione in cui si candida”. Di tale parere è stato reso edotto il sig. Ramella Riccardo, che, solo a quel punto, ha abbandonato la seduta del 16.04.2023".