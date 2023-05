Casa della Salute a Ventimiglia, Scullino: "Un progetto fondamentale per la città voluto dalla nostra ex amministrazione" (Foto)

“In uno dei tre parcheggi costruiti dalla nostra precedente amministrazione, il più vicino alla parte commerciale della città e a pochi metri dalla stazione ferroviaria, sorgerà la Casa della Salute Eiffel, un progetto fondamentale per la città di Ventimiglia" - afferma il candidato sindaco ed ex primo cittadino della città di confine Gaetano Scullino parlando della futura casa della salute. Tra i suoi obiettivi, se diverrà nuovamente sindaco di Ventimiglia, vi sarà quello di riprendere la pratica dal punto in cui è stato costretto ad interromperla.

L'area che ospitava il deposito locomotive, fiore all’occhiello di quella che fu un’importante stazione ferroviaria internazionale, dovrebbe, infatti, ospitare un polo sanitario e un parcheggio. "Lo abbiamo chiamato parcheggio Eiffel per la questione del tetto in ferro" - fa sapere Scullino - "La sovraintendenza lo ha vincolato e quindi si tratta di recuperarlo nei minimi dettagli. All’interno verrà costruito il Palazzo della Salute della città di Ventimiglia. Vuol dire che tutto quello che prima era al Santo Spirito, che è stato chiuso, come i servizi ospedalieri e sociosanitari, il medico di famiglia, le visite specialistiche, il centro prelievi, verrà inserito in questo spazio di circa ottocento metri quadri. E’ un bellissimo progetto che prevede un edificio a due piani. Accanto c’è il parcheggio Eiffel di circa 200 posti auto in prossimità della Caritas e di piazza della stazione. E’ facilmente usufruibile da chi viene in città, sia in entrata che in uscita, e darà sicuramente un servizio a quelle che sono anche le esigenze dei nostri commercianti”.

Un'opera di competenza di Asl1, finanziata dalla Missione 6-Salute del Pnrr con fondi assegnati alla Regione, da realizzare previo acquisto dell'immobile, da parte del comune di Ventimiglia, tuttora di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI).“Questa è un’opera fortemente voluta dall’ex amministrazione, è importante il dove è ubicata quest'opera perché basti pensare al nostro entroterra, molti anziani che devono fare delle visite possono recarsi a questo palazzo della salute tramite autobus o treno" - sottolinea Eleonora Palmero, candidata a consigliere comunale nella lista “Scelgo Ventimiglia”.