Nel fine settimana tornano gli ambulatori aperti dei Medici di Base in provincia

Rilanciando e implementando l’esperienza degli ultimi anni, in tutta la Liguria, in collaborazione con le Asl sono stati definiti nei distretti le azioni per il potenziamento dell’offerta che è stata attivata a partire dal fine settimana dell’Immacolata e sarà poi ripresa nelle prossime festività natalizie.

Si ripropongono le aperture straordinarie di studi medici, per rispondere ai bisogni di salute che richiedono una risposta tempestiva, ma rispetto alla quale non si rende necessario l’accesso ai Pronto Soccorso.

"Si tratta di un'offerta che va ad implementare la proposta sul territorio, visto il particolare periodo. Ringrazio - sottolinea il DSS di Asl1 Dott. Fabrizio Polverini - i medici di famiglia che hanno aderito all'iniziativa".

In Asl1 saranno operativi i seguenti ambulatori nei seguenti Distretti Sanitari:

Distretto ventimigliese dal 13 al 14 dicembre 2025

L’assistenza sarà assicurata tramite l’ambulatorio di continuità assistenziale sito presso la Casa di Comunità di Bordighera, aperto h24.

Distretto sanremese dal 13 al 14 dicembre 2025

13-12 Dott. Comparato Federico corso Matuzia 13 – Sanremo, dalle 14 alle 17

13-12 Dott. Moraglia Nicolò piazza Scovazzi 2 – Santo Stefano al Mare, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17

14-12 Dott.sa Russo Claudia corso Orazio Raimondo 23 – Sanremo, dalle 8 alle 12

14-12 Dott. Matani Moreno corso Matuzia 13 – Sanremo, dalle 14 alle 17