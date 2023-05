Elezioni, Panetta: "Ventimiglia ha bisogno di un palazzetto dello sport e di sviluppare il turismo sportivo" (Foto e video)

“Lo sport per noi è di fondamentale importanza perché contribuisce a creare aggregazione giovanile, visto che in un gruppo sportivo i nostri ragazzi riescono a crescere in maniera più sana e con la giusta competizione. La nostra intenzione è di creare un palazzetto dello sport destinato a tutte le associazioni sportive cittadine che faccia poi anche da volano per lo sviluppo di un turismo sportivo” - dice il candidato sindaco di Ventimiglia Tiziana Panetta parlando di uno dei punti del suo programma elettorale. Tra gli obiettivi della Federazione Civica e delle sue liste “Ventimiglia nel cuore" e “Oltre” con le quali Panetta concorre alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, sono, infatti, previsti anche interventi e progetti per lo sport.

Oltre a migliorare le strutture sportive già esistenti, uno degli obiettivi è la creazione di un Palazzetto dello Sport. “Purtroppo, i centri sportivi mancano e quelli esistenti hanno necessità di manutenzione che deve essere adesso straordinaria ma poi dovrà diventare ordinaria. Le strutture del Tennis Club Ventimiglia e del Morel necessitano di interventi ciclici come tutte le altre strutture sportive della città (Palaroja, palestra ex Gil e pallone del centro studi di via Roma). Sono centri di aggregazione per i nostri ragazzi che devono essere incentivati e potenziati nella prospettiva futura, che per noi è fondamentale, di creare un palazzetto dello sport” - sottolinea Panetta.

“Bisogna incentivare anche un turismo collegato agli sport del mare” - aggiunge Panetta - ”Abbiamo associazioni come il Circolo Velico Ventimigliese, che possono offrire potenzialità turistiche per i nostri ragazzi. Noi vogliamo incentivarle nel modo più ampio possibile”.