Ventimiglia: campagna elettorale al 'veleno', stamattina lite tra 'Federazione Civica' e Lega per il gazebo

La campagna elettorale a Ventimiglia è appena cominciata ma i primi ‘veleni’ vengono subito a galla. E’ successo questa mattina, in via Repubblica nella città di confine, dove si sono registrate ‘scintille’ tra gli esponenti della Lega e di ‘Federazione Civica’, per la sistemazione di un gazebo di promozione elettorale.

Secondo quanto affermato dai responsabili delle liste civiche che sostengono il candidato a Sindaco Tiziana Panetta, questa mattina dopo aver ottenuto l’autorizzazione, è stato installato per il primo giorno il gazebo in via della Repubblica: “Essendo arrivati per primi – dicono - ci siamo piazzati nel primo posto libero. E' scoppiato il caos, perché gli esponenti della Lega vantando il diritto di aver acquisito loro quel posto, guidati da Roberto Nazzari e altri non conosciuti, hanno iniziato ad alzare la voce istigando al litigio. Nonostante la questione fosse stata chiarita con il comandante e il vice comandante, ci siamo spostati perchè noi non siamo persone che vogliono litigare ma risolvere la questione in diritto”.

‘Federazione Civica’ scriverà al Commissario Prefettizio, denunciando l'accaduto e chiedendo di regolarizzare la questione: “La Lega non ha e non può avere un'autorizzazione ad occupare il posto fisso – termina Federazione Civica - e, visto che il comando della polizia locale pare non avere la forza di farlo (non si comprende perché), dovrà essere il Commissario a regolamentare la situazione in modo equo per tutti. I sistemi possono essere solo due: il primo che arriva si piazza e il secondo di mette vicino oppure a rotazione. Diciamo ai leghisti di non provocare, noi non cadiamo nelle provocazione che non ci appartengono ma scriviamo e denunciamo”.