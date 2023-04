Ventimiglia: si allarga la quota 'rosa' di Federazione Civica, con Tiziana Panetta ecco Cristina Carbone

"Sono davvero felice di poter dire che anche la collega Cristina Carbone farà parte della squadra della Federazione Civica". Sono le parole del candidato a Sindaco di 'Federazione Civica', Tiziana Panetta.

"Cristina è come me - prosegue - madre di due figli ed avvocato impegnato da quasi venti anni. Dinamica, intelligente, appassionata e sinceramente preoccupata, come tutti noi, del futuro della città che amiamo e dove i nostri figli stanno diventando donne e uomini".

"Ogni giorno - termina - il nostro gruppo si aggiunge di persone che eccellono nella propria professione e ciò a dimostrazione che la società civile ha compreso il vero significato civico della Federazione e della mia candidatura a Sindaco". Cristina Carbone si candiderà nella lista 'Ventimiglia nel Cuore'.