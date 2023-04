Ventimiglia, Panetta: "Federazione civica vuole eliminare le barriere architettoniche. Obiettivo rendere la città più fruibile per tutti" (Foto e video)

"C’è vero progresso solo quando c’è per tutti. Federazione civica è fermamente convinta che sia arrivato il momento di abbattere le barriere architettoniche sia materiali che immateriali e consentire ai nostri disabili di avere più facilmente accesso alla città“- dice il candidato sindaco di Ventimiglia Tiziana Panetta parlando di uno dei punti del suo programma elettorale. Tra gli obiettivi della Federazione Civica e delle sue liste “Ventimiglia nel cuore" e “Oltre” con le quali Panetta concorrerà alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, sono, infatti, previsti anche interventi e progetti per migliorare la manutenzione urbana e abbattere le barriere architettoniche con lo scopo di creare una città più inclusiva.

“Non c’è differenza tra i cittadini” - sottolinea Panetta - “Il nostro amico Gabriel ci ha fatto l’onore di partecipare insieme a noi alla predisposizione del programma ma soprattutto ci ha insegnato, andando insieme a lui in giro per la città, quali sono le problematiche per un portatore di disabilità. Abbiamo predisposto nel nostro programma elettorale un punto per i disabili. Vogliamo predisporre uno sportello sia fisico che digitale per i portatori di disabilità e i loro familiari. Inoltre, vorremmo conferire una delega permanente a un consigliere che abbia questo rapporto costante con il tema e noi speriamo che sia Gabriel visto che ci ha fatto anche l’onore di candidarsi e di essere all’interno della nostra lista. La commissione Peba è fondamentale per la nostra amministrazione ma non può e non deve rimanere solo sulla carta. Serve un rapporto costante con le associazioni e i portatori di disabilità per acquisire quelle che sono le loro esigenze e cercare di risolvere le loro problematiche: sarà una nostra priorità. Pensiamo anche ai bambini portatori di disabilità che non sono diversi dagli altri bambini. Bisogna mettere mano alle infrastrutture, alle strade, ai marciapiedi, all’accesso alle scuole e ai palazzi delle istituzioni, che deve essere idoneo”.

“Sono un pensionato disabile e un appassionato di sport. Ho fatto il vogatore per tantissimi anni e tuttora cerco di praticare sport. Ho provato a fare golf, tennis, sci, hand-bike con l'associazione Integrabili di Sanremo. Mi piacerebbe includere anche i disabili di Ventimiglia a fare sport perché ti aiuta a stare bene e a creare amicizie. Sicuramente una cosa importante che manca in città è un bagno pubblico sul lungomare per i disabili e, inoltre, diverse rampe per disabili già esistenti sono pericolose, vanno riviste” - aggiunge Gabriel Smerecinschi - ”Ci sono per esempio tante persone che vivono, al terzo o quarto piano, nelle case popolari e aspettano il fine settimana per uscire perché è l’unico momento in cui amici o parenti possono andare a trovarli ed aiutarli ad andare in giro visto che non hanno l’ascensore o non hanno la possibilità di uscire da soli. Vivono così chiuse in casa e alla fine non hanno più voglia di uscire e allora hanno bisogno di persone che in qualche maniera cercano di tirarle fuori. Non è giusto per un disabile stare chiuso in casa magari depresso e con tanti problemi. C'è bisogno di dare una mano a queste persone in qualche maniera”.

Riguardo alla disabilità sono previsti dei cambiamenti rispetto alla precedente amministrazione nella quale Panetta era assessore. “Sicuramente ripristinare i parcheggi per i disabili, mettere mano a tutte quelle che sono le priorità per i disabili” - annuncia Panetta - “Noi abbiamo l’intenzione di rendere idonea la città per tutti affinché l’inclusione sia davvero effettiva”.