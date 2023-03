Ventimiglia: 'Federazione Civica' propone la prima candidata a Sindaco della città, sarà Tiziana Panetta

“Siamo tutti d’accordo a Ventimiglia: la città ha bisogno di una squadra rinnovata che amministri bene. Abbiamo scelto una lista “Civica 100%” e una squadra lontana dalle logiche di gruppi ristretti o di scelte calate dall’alto magari fatte fuori Ventimiglia. Ventimiglia oggi ha bisogno di ripartire su basi più innovative, più libere, senza i freni delle divisioni e dei gruppi”.

Sono le parole della direzione di ‘Federazione Civica’, la composizione che guarda alle prossime elezioni Amministrative della città di confine. “Con l’aiuto dei cittadini faremo la nostra campagna elettorale senza personalismi, sui programmi e con le persone senza preconcetti e senza etichette assegnate. C’è una squadra attiva, moderna che garantisce l’intera Comunità senza divisioni, senza partigianerie”. La squadra di ‘Federazione Civica’ sarà guidata da Tiziana Panetta, Nico Martinetto e Giuseppe Palmero, con Tiziana Panetta che sarà la prima donna candidata a sindaco della città. Il sindaco sarà il sesto assessore, il capitano della squadra che vince se tutta la squadra gioca bene.

“Continuità nei programmi ma cambio di metodo – prosegue ‘Federazione Civica - basta con un uomo al comando, si procederà amministrando in squadra e coinvolgendo. I dati della ricerca appena commissionata ci confortano e ci motivano con indicazioni chiare: i cittadini vogliono un'amministrazione civica e con persone competenti. I nostri candidati Tiziana Panetta, Nico Martinetto e Giuseppe Palmero hanno avuto risultati eccezionali, sono stati preferiti a tutti i candidati sindaci (ripeto tutti). Da civici veri, moderati e liberi da imposizioni dall'alto sono trasversali agli schieramenti politici e hanno il consenso da sinistra a destra e di tutto il centro. Stiamo rivoluzionando il modo di amministrare a Ventimiglia. Flavio Di Muro, Gaetano Scullino e Gabriele Sismondini sono dietro a diversi punti di distanza, Roberto Parodi ancora di più”.

“Chiarezza, competenza e condivisione. Non scegliamo la via dell’ammucchiata per sommare voti – termina - e neppure quello dei gruppi con interessi rilevanti ma circoscritti rispetto alle necessità di tutta la città.Non cerchiamo polemiche o peggio litigi. Con ‘Federazione Civica’ arriva una proposta, chiara, fresca, sincera. Proprio come tutti noi vogliamo per la nostra città”.