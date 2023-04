Nasce “Torna Grande Ventimiglia” una lista civica a sostegno della candidatura a Sindaco di Flavio Di Muro

“Torna Grande Ventimiglia”. Non un semplice slogan, non un simbolo ma un sogno realizzabile: quello di tante cittadine e tanti cittadini della nostra città che credono nel nostro progetto di governo. Persone che hanno a cuore Ventimiglia e che, per la prima volta, scelgono di impegnarsi per farla tornare a splendere. Uomini e donne che, con il loro entusiasmo e la loro voglia di fare, affronteranno al mio fianco questa grande sfida.

Con questo spirito si sta formando una lista civica che andrà ad affiancarsi, mantenendo la propria identità autonoma, alle liste del Centrodestra