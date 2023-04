Elezioni Ventimiglia: Forza Italia raccoglie le ultime firme per la presentazione della lista elettorale

“Siamo estremamente soddisfatti - dichiarano dal direttivo di Forza Italia e Azzurro Donna - in poche ore tantissime adesioni di cittadini che venivano appositamente a firmare al nostro gazebo per le nostre candidature. Il nostro gruppo che in questi anni ha lavorato, progettato ed elaborato nuove idee è sempre più unito, pronto a fare la sua parte per il bene della comunità”.

“Siamo convinti - aggiungono - che il nostro candidato sindaco, Flavio Di Muro, abbia conseguito le giuste competenze per poter realizzare il nostro programma elettorale, che sarà sopratutto focalizzato su igiene, sicurezza, sanità, commercio turismo e infrastrutture. La classe dirigente di Forza Italia in questi anni è stata rinnovata; il capolista della squadra sarà Franco Ventrella segretario cittadino di Forza Italia, coadiuvato da elementi che ricoprono ruoli dirigenziali provinciali del partito, tra cui spicca in lista il responsabile di Forza Italia Giovani Davide Longordo”.