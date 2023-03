Verso le amministrative, Flavio Di Muro si candida a sindaco di Ventimiglia (Foto e video)

Flavio Di Muro si candida a sindaco di Ventimiglia alle prossime elezioni amministrative previste il 14 e il 15 maggio.

Un candidato scelto dal centrodestra unito: “Per me è una grande emozione. Ho sostenuto altre candidature nella mia vita ma candidarmi alla carica di primo cittadino nella città in cui vivo, in cui sono cresciuto e nella quale voglio far crescere mio figlio è un'emozione grande. Ho un grande senso di responsabilità perché capisco la difficoltà di ricoprire questo ruolo, se i cittadini lo vorranno. Oggi iniziamo una campagna elettorale fatta di ascolto, visite e sopralluoghi soprattutto sul territorio, nelle frazioni, nelle località e di confronto con le categorie economiche della città e con i cittadini. C'è un grande entusiasmo e tanta voglia di fare. C'è la consapevolezza dei problemi anche di carattere sovracomunali che ha la nostra città. Io ci sono” - dice Flavio Di Muro durante la presentazione avvenuta questa mattina in piazza Cesare Battisti presso il Dopolavoro Ferroviario, al ristorante Edith, alla presenza di autorità politiche locali, provinciali, regionali e nazionali dei vari partiti di centrodestra.

In seguito, con un evento pubblico, Flavio Di Muro presenterà la sua squadra e il programma elettorale ma i suoi obiettivi sono già chiari: "Vorrei collegare meglio l'amministrazione comunale con quella regionale e nazionale. Solo in questo modo noi possiamo accelerare dei procedimenti amministrativi, semplificare la burocrazia, ottenere nuove fonti di finanziamento partecipando a bandi di carattere nazionale e transfrontaliero perché dobbiamo incrementare assolutamente le entrate per il comune di Ventimiglia. Sono contento di avere un centrodestra unito, che sono le stesse forze politiche che governano questi enti sovracomunali perché temi come l'immigrazione, la sicurezza, le infrastrutture e le grandi opere sono temi che si risolvono non isolandosi all'interno del palazzo comunale. Vorrei che Ventimiglia fosse veramente la porta d'Italia. Non c'è altro centrodestra se non questo, che si presenta unito e compatto. E' una coalizione orgogliosa dei suoi simboli e dei propri valori, chiaramente identificata con delle linee di azione che sono volte alla tutela della legalità e della sicurezza, allo sviluppo economico, all'attenzione delle frazioni e delle località, alla nettezza urbana che va rivisitata. Ora dobbiamo scrivere un programma insieme, ci sono tante idee che verranno presentate in campagna elettorale che vogliamo mettere in pratica. Noi cerchiamo di mettere a disposizione dei ventimigliesi le nuove energie fresche, giovani, con buoni propositi ma anche chi ha avuto la possibilità di sedersi in consiglio comunale e in Giunta negli scorsi anni e vuole mettere a disposizione dei cittadini la propria capacità amministrativa. Un conto è fare un programma insieme e un conto è avere la capacità e le competenze per riuscire a realizzarli" - svela Flavio Di Muro - "E' una proposta nuova, coraggiosa, di competenza e una sfida che voglio affrontare con una squadra rinnovata. Ringrazio il centrodestra, chi mi sta sostenendo e chi mi sosterrà ma soprattutto la mia famiglia, mia moglie e mio figlio, che un giorno capirà perché suo papà si candida, i miei genitori e tutti i miei parenti che mi stanno accompagnando in questo percorso. Un grazie, infine, va a tutti i ventimigliesi che mi hanno fermato per la strada e mi hanno incentivato a candidarmi alla carica di sindaco. Grazie ai concittadini che mi hanno sostenuto e spero mi sosterranno ancora di più".

"Ci tengo a presentarmi ufficialmente. Ho fatto l'istituto alberghiero ad Arma di Taggia, ho lavorato nell'ambito turistico. Poi successivamente mi sono laureato in Giurisprudenza, ho fatto due master in diritto amministrativo, ho lavorato con vari ruoli in tutti gli ambienti dello Stato, dall'Europa alla Regione, attualmente per lo Stato e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Ho fatto il parlamentare e penso di aver rappresentato mediamente quelle che sono state le problematiche e le opportunità di sviluppo di questa città. Ho creato anche un'associazione che si chiama Ventimiglia Viva con cui abbiamo organizzato tante cose a livello di volontariato. L'impegno politico legato all'impegno civico, legato alle conoscenze giuridiche e amministrative hanno indotto i partiti del centrodestra a propormi la candidatura a sindaco. C'è bisogno di qualcuno che appena metterà piede nel palazzo comunale sappia subito come agire e come dare risposte concrete ai cittadini. Non ci si può improvvisare sindaco oggi a Ventimiglia, purtroppo i problemi ereditati, senza dare le colpe a nessuno, sono tanti, sono impattanti per tutta la popolazione, sono gravosi, bisogna avere pazienza ma soprattutto competenza e unità di intenti. Questa è la formula che offriamo ai cittadini di Ventimiglia. L'obiettivo comune è quello di far ritrovare l'orgoglio di sentirci ventimigliesi. Sono stanco di vedere negli occhi dei ventimigliesi l'insoddisfazione di vivere qui. Mi porta a candidarmi l'ambizione di rimboccarci le maniche per avere una qualità della vita migliore a Ventimiglia" - fa sapere Di Muro - "Per come è messa Ventimiglia oggi io non potevo e non voglio girarmi dall'altra parte. E' una scelta difficile, coraggiosa ma amo questa città".

"Penso che Flavio Di Muro sia un ottimo candidato. In primo luogo perché ha ancora la pazzia dei giovani per aver accettato l'incarico con tanta serenità, in secondo luogo perché è preparato visto che ha già fatto molti livelli di politica e perché, infine, ha avuto insieme a Fratelli d'Italia e alle altre componenti la voglia, la volontà e la perseveranza di unire il centrodestra e penso che in questo momento sia fondamentale" - dichiara il senatore Gianni Berrino - "Ventimiglia è una città bellissima ma complicatissima e quindi ha necessità di avere non solo un sindaco bravo e assessori e consiglieri eletti bravi e con la passione per la città e la politica ma anche i partiti che a livello nazionale sapranno dare quello che a Ventimiglia serve. In questo difficile momento storico ed economico, che sicuramente investe l'Europa, investe l'Italia e investe anche le singole città e soprattutto Ventimiglia, serve unità e passione. Io un sogno ce l'ho e sono sicuro che anche grazie a Fratelli d'Italia, alle altre componenti e al sindaco, Ventimiglia alla fine dei prossimi cinque anni sarà al livello che tutti noi speriamo e cioè una città turisticamente vera e voluta, che farà finalmente la differenza in Liguria, una città che conquisterà i cuori dei turisti che verranno a Ventimiglia e una città che quando si passa il confine non si noti la differenza con la Francia".

"C'è un centrodestra unito che sostiene la candidatura di Flavio Di Muro, che è il migliore candidato possibile, dal mio punto di vista, per la città di Ventimiglia" - commenta il consigliere regionale Mabel Riolfo - "Sappiamo tutti quali sono le problematiche di Ventimiglia. Dovrà essere portata avanti la progettazione dell'Aurelia Bis, il Palasalute, la passerella e la questione della nettezza urbana. Non sono questioni risolvibili da un candidato civico. Un candidato politico di esperienza e giovane come Flavio è quello che Ventimiglia necessita".

"Sono onorato di avere Flavio Di Muro come candidato sindaco come Lega. Inoltre, c'è una grossa parte di amicizia che si aggiunge ovviamente come tassello fondamentale per metterci ancora più voglia e impegno per arrivare allo stato finale e cioè di avere Flavio Di Muro sindaco di Ventimiglia" - esprime Simone Bertolucci, segretario cittadino della Lega - "Bisogna fare un ragionamento di persona adatta, capace e preparata, che ha inoltre un collegamento che va dal locale, alla Provincia, al regionale fino al nazionale. La competenza, la preparazione e soprattutto i collegamenti ai vari livelli di entità politiche che Flavio possiede. La forza di una coalizione unita è scegliere un uomo suo rappresentante per i cittadini. Sarà una corsa dura però abbiamo tutti gli elementi per poter fare bene e poter raggiungere il nostro obiettivo. Avendo una figura come quella di Flavio, che ha possibilità e i numeri per volare alto, ci sarà sicuramente molta più attenzione anche per i micro-problemi da parte di tutti noi, assessori e consiglieri, e questo è di nuovo un valore aggiunto perché ci sarà molta più responsabilità anche da parte di chi coadiuverà Flavio nell'ambito amministrativo. Questo, secondo me, è anche motivo di orgoglio. L'obiettivo è riportare il concetto di vicinanza ai cittadini. Stiamo formando le liste e tutte le persone che abbracciano le nostre ideologie sono le benvenute. Un grazie va ai militanti, ai sostenitori e a tutti i partiti perché sono quelli che poi si occupano di tutta la parte logistica degli incontri ed eventi".

"Come partito abbiamo un grande senso di responsabilità e un grande senso del dovere. E' proprio questo che ci ha portato, soprattutto in una città molto importante e con problematiche, ad avere un'unione del centrodestra nella città di confine" - illustra la coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia Deborah Mognol - "Conosco Flavio da tanti anni quindi ci lega anche un rapporto di amicizia. E' una persona che si è sempre data da fare per la nostra città, ha un carico di esperienza molto ampio dal punto di vista politico ma anche amministrativo. Io penso che la sua esperienza unita alla forza, alla passione per la politica e agli iscritti del nostro partito e degli altri possa essere una forte garanzia per amministrare il futuro di Ventimiglia".

"Siamo qui per l’investitura a candidato sindaco del centrodestra di Flavio Di Muro. Forza Italia sarà un alleato leale e fedele della coalizione e, di conseguenza, del programma politico e amministrativo che questa condividerà. Il nostro sarà un contributo di idee, buon senso, equilibrio oltre che lungimiranza, qualità e caratteristiche che non devono mai mancare in un'amministrazione" - afferma Franco Ventrella, coordinatore cittadino di Forza Italia.

"Siamo contenti di avere come candidato Flavio Di Muro" – esprime Andrea Artioli di Liguria Popolare – "Conosce benissimo la città di Ventimiglia, la città che ama e alla quale ha dedicato la sua politica. Flavio è sempre stato presente, così come lo è stato in passato anche per il resto del territorio. Siamo contentissimi che ci sia Flavio, espressione di un partito politico, la Lega, che è sostenuto dall'intero centrodestra. Crediamo nei partiti politici come meccanismo per attuare interesse politico e Flavio sarà sicuramente, dal nostro punto di vista, il miglior candidato in assoluto per la gestione di questa città. Flavio è il candidato giusto nel posto giusto".

"Siamo qui a confermare il nostro sostegno a Flavio Di Muro. Questo è il modello vincente, lo dimostra il governo regionale ormai da dieci anni: il centrodestra unito per una candidatura di buon governo" - comunica Matteo Ambesi, coordinatore cittadino di Cambiamo Lista Toti - "Era importante convergere su un candidato sindaco che fosse in grado poi di farlo il sindaco, perché questa città ha bisogno di persone capaci ad amministrare, ha bisogno di risollevarsi. Diciamo che con Flavio questo obiettivo possa sopraggiungere, quindi sono molto contento oggi di essere qui. Due mesi fa ho detto a Flavio: 'Ma chi te lo fa fare?'. E lui mi ha risposto: 'Io amo questa città', guardando fuori dalla finestra. La nostra mission è che bisogna mettersi sotto con persone capaci, giovani, che hanno tanta voglia di mettersi in gioco e questo è il nostro candidato che proviene proprio dalla città di Ventimiglia".

"Soddisfazione per la scelta su Flavio Di Muro. Soddisfazione per due motivi. Il primo è per il sindaco perché la persona di Di Muro che, come sappiamo, ha un’ottima preparazione giuridica, amministrativa e politica. Le sue credenziali sono sicuramente importanti per poter operare molto bene a Ventimiglia e per poter risolvere i problemi non da poco che ci sono in città, come l'emergenza migratoria" - esprime Anna Maria Panarello, commissario provinciale UDC - "Per noi dell’UDC e per il centrodestra è la persona più idonea per affrontare le sfide emergenziali che la città di Ventimiglia ha. Molto stimato sia in Regione che a Roma, Flavio Di Muro è persona idonea, preparata e capace e poi la nostra soddisfazione è anche quella di presentarci uniti. I ventimigliesi, votando Di Muro, sanno che il loro voto andrà ad un quadro valoriale ben definito, nel quale si muoverà l’amministrazione da lui guidata".