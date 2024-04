Elezioni Sanremo, il 10 e l'11 maggio presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, deve essere effettuata alla segreteria del Comune nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 maggio (ovvero dalle ore 8 del trentesimo giorno alle 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 - Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

Al fine di assicurare al massimo l’esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, la Segreteria Generale del Comune di Sanremo (con sede a Palazzo Bellevue, corso Cavallotti n. 59) resterà aperta nei giorni sotto indicati e con il seguente orario:

- venerdì 10 maggio, dalle ore 8 alle 20

- sabato 11 maggio, dalle ore 8 alle 12.

Si suggerisce, per evitare code e per maggior garanzia a tutela dei candidati, di concordare con la Segreteria Generale un appuntamento dedicato per la consegna del materiale, preferibilmente già nella mattinata di venerdì 10 maggio, ai seguenti recapiti:

sig.ra Rosanna Manfredi 0184/580463 mail: r.manfredi@comunedisanremo.it

dott.ssa Francesca Minetto 0184/580242 mail: f.minetto@comunedisanremo.it

dott.ssa Silvia Bianco 0184/580243 mail: s.bianco@comunedisanremo.it