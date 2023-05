Oasi del Nervia ai sindaci del comprensorio intemelio: "L'acquedotto del Roja danneggerà l'area protetta, trovare soluzione alternativa" (Foto e video)

"Tavolo di Lavoro sull'Ambiente" con i primi cittadini e candidati sindaco del comprensorio intemelio alla foce del Nervia, tra Camporosso Mare e Ventimiglia. L’incontro è stato organizzato nel pomeriggio di oggi dall’Oasi del Nervia. Erano presenti il primo cittadino uscente e candidato sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, il primo cittadino uscente e candidato sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente della Provincia con delega alla Tutela e valorizzazione dell'ambiente (rifiuti, bonifiche, depuratore), Paesaggio e Parchi, il vicesindaco uscente di Vallecrosia Marilena Piardi, il presidente del consiglio comunale uscente di Vallecrosia Sandrino Anastasio, il candidato consigliere di Vallecrosia Enrico Amalberti e l’ex vicesindaco e attuale consigliere comunale di Camporosso Maurizio Morabito.

"Abbiamo deciso di organizzare questo incontro visto che alcuni degli invitati in occasione dell’Earth Day, la Giornata mondiale della Terra, non hanno potuto partecipare per svariati motivi” - spiega l’organizzatore Andrea Floris dell’Oasi del Nervia - “E’ stata un’occasione di confronto con amministratori che non avevamo ancora incontrato per porre nuovamente i riflettori su quest'area da troppo tempo dimenticata. Deve essere chiuso l'accesso al mare. E' l'unico spazio che deve essere tutelato in questo modo e ha un interesse internazionale. Siamo ben felici dell'interesse che sta suscitando l'Oasi del Nervia ma soprattutto la tutela dell'ambiente in generale".

"L’Oasi sta vivendo un momento delicato dovuto all'assoluta mancanza di interventi di tutela da parte degli enti preposti ma soprattutto per l'intervento di collegamento con l'acquedotto del Roja, opera importantissima per il territorio ma progettata in modo assolutamente devastante che danneggerà l'area protetta in modo consistente. Ci sembra illogico fare l'intervento dentro ad un'area protetta, soprattutto in questo periodo dell'anno, quando si potrebbe fare sulla strada parallela all'oasi. Non siamo contrari all'intervento ma dobbiamo farlo seguendo la legge e la scienza" - sottolinea Floris - "L'incontro è stato fondamentale per mettere in luce le problematiche e creare collaborazione con le amministrazioni per riuscire a trovare una soluzione seria e duratura per il bene dell'Oasi del Nervia”.

Dopo aver sentito le spiegazioni e le richieste dei volontari dell'Oasi del Nervia i primi cittadini e candidati sindaco hanno promesso di portare la questione all'attenzione della Provincia.