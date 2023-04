Earth Day all’Oasi del Nervia, visite guidate e "Tavolo di lavoro sull'ambiente"

In occasione dell’Earth Day, la Giornata mondiale della Terra, sabato prossimo, l’Oasi del Nervia organizzerà alla foce del Nervia, tra Camporosso Mare e Ventimiglia, diverse iniziative per celebrare l'ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra. Tra le differenti proposte, alla mattina, si terrà anche il "Tavolo di Lavoro sull'Ambiente" con i primi cittadini e i candidati sindaco del comprensorio intemelio.

Il tema di quest'anno è "Investire sul nostro Pianeta". “In occasione dell’Earth Day, che si celebra il 22 aprile, nel nostro piccolo, volevamo fare qualcosa per sensibilizzare verso le tematiche ambientali e così abbiamo deciso di creare un ‘open space’, aperto tutto il giorno e rivolto a tutti con l'obiettivo di coinvolgere governi, istituzioni, imprese e tutti i cittadini verso un nuovo cambio di passo che porti a costruire un nuovo modo di rapportarsi con la natura” - spiega l’organizzatore Andrea Floris dell’Oasi del Nervia - “Se ci sono delle associazioni che si adoperano per l'ambiente che vogliono partecipare possono venire a raccontarsi per fare conoscere le loro attività e iniziative e sensibilizzare a loro volta i presenti sul tema”.

“Alle 9.30 presso le scalette della spiaggia di Camporosso Mare, inoltre, organizzeremo una tavola rotonda con i candidati sindaco e con i sindaci di tutto il comprensorio, da Bordighera a Ventimiglia, in modo da discutere tutti insieme del futuro dell'ambiente del nostro territorio” - svela Andrea Floris - “Vi saranno diverse iniziative, come visite guidate gratuite per tutta la cittadinanza, attività per bambini e verrà organizzato il primo contest fotografico dell’Oasi del Nervia”.