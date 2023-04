Vittorio Ingenito assente al 'tavolo' dell'Oasi del Nervia di sabato, il Sindaco "Nessuno ci ha invitato!"

“In relazione al ‘Tavolo di Lavoro sull’Ambiente’ organizzato dai volontari dell’Oasi del Nervia Andrea Floris e Rudy Valfiorito, alla presenza dei candidati sindaci del Comprensorio Intemelio, spiace leggere la mia assenza all’evento, dal momento che nessun invito è stato recapitato”.

Sono le parole del Sindaco (e candidato alla poltrona di primo cittadino) dopo l’incontro che si è svolto sabato scorso. “Colgo l’occasione per ribadire la grande attenzione che la squadra di ‘Bordighera’ Vince rivolge alla tutela dell’ambiente e della fauna selvatica. Basti pensare alle tante iniziative che sono state adottate in questi 5 anni di amministrazione: l’adozione dell’ordinanza Plastic Free, il nuovo regolamento del verde, l’attenzione per il mare e per la prima volta nel 2021 la bandiera blu anche per il nostro porticciolo turistico, il divieto di fumo nel tratto di spiaggia libera che va dall’area antistante la Rotonda di Sant’Ampelio”.

“Per il futuro la creazione della Comunità Energetica della Città di Bordighera, il Piano delle Antenne e tante altre idee orientate alla sostenibilità ambientale. In ogni caso siamo disponibili ad incontrare i rappresentati dell’Oasi del Nervia per illustrare i nostri programmi e futuri obiettivi e per ascoltare gli eventuali loro suggerimenti”.