Tutela dell'ambiente, Oasi del Nervia: "Nuovo incontro con gli amministratori del comprensorio intemelio"

È stato un successo il "Tavolo di Lavoro sull'Ambiente" con i candidati sindaco del comprensorio intemelio organizzato dall’Oasi del Nervia alla foce del Nervia, tra Camporosso Mare e Ventimiglia, in occasione dell’Earth Day, la Giornata mondiale della Terra e, visto che alcuni degli invitati non hanno potuto partecipare, verrà, perciò, riproposto. L’appuntamento sarà domani alle 17.30 presso la spiaggia di Camporosso Mare.

“L'evento dell'Earth Day al quale avevamo invitato i sindaci e i candidati sindaci del comprensorio è stato un successo che ha posto i riflettori su quest'area da troppo tempo dimenticata. Purtroppo per i motivi più diversi alcuni degli invitati non hanno potuto partecipare e così ci hanno chiesto di poter ripetere un secondo incontro. Siamo ben felici dell'interesse che sta suscitando l'Oasi del Nervia ma soprattutto la tutela dell'ambiente in generale; quindi, abbiamo deciso di organizzare un secondo evento per mercoledì 3 maggio alle 17.30 presso la spiaggia di Camporosso Mare, per poter dare possibilità di confronto anche agli amministratori che non abbiamo ancora incontrato" - annuncia l’organizzatore Andrea Floris dell’Oasi del Nervia.

"Desideriamo ricordare a tutti, però, che l'Oasi sta vivendo un momento delicato dovuto all'assoluta mancanza di interventi di tutela da parte degli enti preposti ma soprattutto per l'intervento di collegamento con l'acquedotto del Roja, opera importantissima per il territorio ma progettata in modo assolutamente devastante che danneggerà l'area protetta in modo consistente. Questi incontri sono fondamentali per mettere in luce le problematiche e riuscire a trovare una soluzione seria e duratura per il bene dell'Oasi del Nervia” - sottolinea l’Oasi del Nervia.