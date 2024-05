Vincenzo Bocciarelli in Costa Azzurra per l'anteprima mondiale di 'The race of love' (Foto)

L'attore Vincenzo Bocciarelli, affezionato della Riviera di Ponente e della Costa Azzurra, è a Cannes insieme ai protagonisti di The race of love, il film romance prodotto dalla Movie on Picture di Enrico Pinocci e diretto da Alfio D'Agata che vede nel cast, oltre a Bocciarelli, Ciara Hanna, Thomas Gipson, Blanca Blanco, Letizia Pinocci , Harmony Mc Elliot e Romano Pigliacelli.

The race of love narra di James, single per scelta, e Judy con una vita complicata a causa del suo lavoro che le rende difficile le relazioni: dopo una serie di coincidenze che li farà incontrare spesso e dopo colpi di scena i loro cuori di apriranno. Girato a Los Angeles e nei suggestivi autodromi di Vallelunga, Misano, Rio e Monte Carlo, il film è stato presentato in anteprima mondiale venerdì 17 maggio al Cinema Olympia 2 ( 5 Rue d'Antibes, Cannes) alle 18 con un grande successo di pubblico e critica.

Vincenzo Bocciarelli, che conta tra i lavori per il grande schermo pellicole come Mission Possible (Bret Roberts) e Red Land (Maximiliano Hernando Bruno), e ha ricoperto in televisione ruoli incisivi in serie come Orgoglio, Incantesimo, Don Matteo e Il bello delle donne, deve la sua maturità interpretativa al palcoscenico, dove, da circa 35 anni, ha costruito un percorso segnato dall'incontro di maestri della regia quali Giorgio Strehler, Glauco Mauri, Krzysztof Zanussi, Lorenzo Salveti, Peter Handke e Mario Scaccia. La sua versatilità d'attore, insieme alla passione e dedizione nei confronti dell'arte (si è spesso cimentato anche nella pittura e nella produzione) lo hanno recentemente portato ad essere nominato direttore artistico dei Teatri di Siena, la cui stagione verrà presentata a Roma il prossimo 12 giugno.

Attualmente ha lanciato, invece, la stagione estiva della città con "Sboccia l'estate" il cui ricco cartellone comprende nomi come Russel Crowe e Lina Sastri.

Vincenzo Bocciarelli si è formato presso la Scuola del Piccolo Teatro di Milano sotto la guida di Giorgio Strehler e vanta una carriera di oltre 35 anni di lavoro che lo hanno visto spaziare dal teatro al cinema, alla televisione ed è anche pittore, produttore, conduttore e scrittore, nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro 'Sulle ali dell’arte'. Il 17 gennaio 2024 viene ufficialmente nominato dal sindaco di Siena Nicoletta Fabio direttore artistico dei Teatri di Siena.