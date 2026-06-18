Santo Stefano al Mare ospita la prima tappa di "Cuore Mediterraneo"

Riparte da Santo Stefano, in provincia di Imperia, la nuova edizione di Cuore Mediterraneo, il tour nazionale promosso da RICREA – Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, parte del sistema CONAI, con l’obiettivo di promuovere il corretto conferimento degli imballaggi in acciaio, anche in vacanza.

Nei prossimi giorni Alice, inviata speciale di RICREA, sarà sulle spiagge della località ligure, per incontrare turisti e bagnanti e raccontare – con leggerezza e spirito vacanziero – quanto sia semplice e importante fare la raccolta differenziata anche d’estate. Dalle conserve per i picnic in spiaggia alle scatolette usate nelle cambuse delle barche o in campeggio, gli imballaggi in acciaio sono una presenza quotidiana nelle vacanze degli italiani. Alice guiderà i bagnanti alla scoperta dei vantaggi e dei benefici del riciclo e dell’impatto positivo che può avere la corretta raccolta di barattoli per frutta e vegetali, scatolette per pesce o pet food, fusti, latte per olio, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure in acciaio – un materiale prezioso che si ricicla infinite volte.

Le tappe di Cuore Mediterraneo lungo lo Stivale saranno anche l’occasione per condividere i dati virtuosi sul recupero e il riciclo degli imballaggi in acciaio in Italia: nel 2025 sono state avviate al riciclo 442.666 tonnellate di imballaggi, pari all’82,2% dell’immesso al consumo (538.726 tonnellate). Con una media pro capite di 4,8 kg raccolti per abitante, l’Italia ha superato già oggi l’obiettivo europeo dell’80% fissato per il 2030. Anche la Liguria contribuisce a questi risultati positivi: nel corso del 2025, infatti, la regione ha raccolto oltre 3 mila tonnellate di imballaggi in acciaio attraverso la raccolta differenziata urbana da superficie pubblica.

Il tour proseguirà lungo tutta la Penisola, toccando diverse località balneari e portando un messaggio semplice e concreto: anche in vacanza, riciclare fa bene al mare, all’ambiente e al futuro di tutti.

Maggiori informazioni su Cuore Mediterraneo e le attività di Alice sono disponibili sulle pagine social dedicate @CuoreMediterraneo.RICREA