Sanremo accelera sulla pedonalizzazione: San Costanzo verso lo stop alle auto, su piazza Colombo incontro con i tassisti

La direzione sembra ormai tracciata: l'amministrazione comunale di Sanremo punta a una progressiva pedonalizzazione delle aree più significative della città, con particolare attenzione al centro storico e agli spazi pubblici maggiormente frequentati da residenti e turisti. Dopo quella storica di via Matteotti, chiusa al traffico da metà degli anni 2000, ora si pensa ad altre due zone.

Nel corso della riunione di maggioranza di alcune ore fa, che ha visto la partecipazione di tutti i componenti della coalizione, è infatti emersa una chiara volontà politica di ridurre la presenza delle auto in alcuni punti strategici del tessuto urbano. In primo piano c'è soprattutto piazza San Costanzo, nel cuore della Pigna, destinata a diventare uno dei simboli di questa nuova visione della città. Secondo quanto emerso dall'incontro, su espressa richiesta dell'assessore Enza Dedali, l'orientamento dell'amministrazione è quello di mantenere chiuse al traffico veicolare via Tapoletti e piazza San Costanzo, trasformando in modo stabile un'area che per anni è stata utilizzata prevalentemente come parcheggio. Una scelta che arriva dopo gli interventi di riqualificazione in corso e che punta a valorizzare uno dei luoghi più caratteristici e suggestivi del centro storico matuziano. L'obiettivo è quello di restituire spazi ai pedoni, migliorare il decoro urbano e rendere più fruibile una zona di grande valore storico e turistico. La conclusione dei lavori prevista nelle prossime settimane potrebbe quindi segnare l'avvio di una nuova fase per la Pigna, con accessi regolamentati e una presenza sempre più limitata delle auto.

Diversa, almeno per il momento, la situazione di Piazza Colombo, dove il dibattito resta aperto. L'assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella ha più volte evidenziato come il futuro della piazza sia orientato verso una maggiore pedonalizzazione, ma la decisione definitiva non è ancora stata assunta. Durante la riunione è stato infatti deciso di ascoltare preventivamente le richieste della categoria dei tassisti, che hanno manifestato alcune perplessità legate alla viabilità e ai tempi di percorrenza. Solo dopo il confronto previsto nei prossimi giorni l'amministrazione tirerà le somme e valuterà le diverse opzioni sul tavolo. Tra le ipotesi allo studio figurano il mantenimento dell'attuale chiusura al traffico, una soluzione con accessi limitati oppure la realizzazione di una sola corsia di marcia, in modo da conciliare le esigenze della mobilità con quelle della vivibilità urbana.

Quello che appare evidente, tuttavia, è l'indirizzo politico emerso dalla maggioranza: una Sanremo sempre meno dipendente dalle auto nei suoi luoghi più rappresentativi e sempre più orientata a valorizzare spazi pubblici, sicurezza e qualità urbana. Un percorso che parte dalla Pigna e da piazza San Costanzo, ma che potrebbe presto estendersi ad altre aree strategiche del centro cittadino.