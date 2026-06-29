Pedonalizzazioni a Sanremo, il nodo resta quello dei parcheggi: residenti favorevoli ma chiedono un piano concreto per la sosta

La valorizzazione del centro storico e delle piazze piace a molti cittadini sanremesi, ma cresce la richiesta di soluzioni per auto e moto, soprattutto in vista dell'estate e dell'aumento delle presenze turistiche. Le ipotesi di nuove pedonalizzazioni in alcune delle aree più caratteristiche, da piazza San Costanzo a via Tapoletti, senza dimenticare piazza Colombo (che sarà a breve riaperta), stanno alimentando il dibattito tra i cittadini. Se da un lato l'idea di una città sempre più vivibile, ordinata e a misura di pedone raccoglie un consenso diffuso, dall'altro emerge una preoccupazione che molti residenti considerano prioritaria: la cronica carenza di parcheggi.

Diversi sanremesi che hanno contattato la nostra redazione sottolineano infatti come la tutela e la valorizzazione del patrimonio urbano rappresentino un obiettivo condivisibile. Rendere più fruibili le piazze storiche e gli scorci più suggestivi della città è visto come un investimento sulla qualità della vita e sull'attrattività turistica. Il problema, però, è ciò che accade prima e dopo una pedonalizzazione. Ogni posto auto eliminato deve necessariamente trovare un'alternativa, altrimenti il rischio è quello di trasferire semplicemente il disagio nelle zone limitrofe. È il caso dell'area di Madonna della Costa, già oggi interessata da una forte pressione sul fronte della sosta. Secondo molti residenti, durante i periodi di maggiore afflusso turistico trovare un parcheggio diventa un'impresa, situazione resa ancora più complessa dalla presenza di cantieri e interventi di riqualificazione che, inevitabilmente, limitano ulteriormente gli spazi disponibili.

Non riguarda soltanto le automobili. Anche la sosta delle motociclette rappresenta ormai una criticità crescente. In una città dove scooter e moto sono tra i mezzi più utilizzati, gli spazi dedicati vengono spesso percepiti come insufficienti, con il risultato che i mezzi finiscono per occupare ogni area disponibile. C'è chi suggerisce di valutare, nel medio periodo, soluzioni strutturali come parcheggi interrati o spazi dedicati su più livelli, capaci di alleggerire la pressione in superficie. Il tema, secondo molti cittadini, non è quindi la pedonalizzazione in sé, quanto la necessità di accompagnarla con una pianificazione complessiva della mobilità e della sosta. Un progetto che tenga insieme la tutela del centro storico, le esigenze dei residenti, le attività commerciali e l'accoglienza dei turisti.

Sanremo, soprattutto durante la bella stagione e nei grandi eventi, convive da anni con una disponibilità di parcheggi considerata insufficiente. Nei fine settimana, durante le manifestazioni e nei mesi estivi, gli stalli disponibili si esauriscono rapidamente, costringendo residenti e visitatori a lunghe ricerche o a spostarsi in aree sempre più lontane dal centro. La sfida , dunque, è trovare un equilibrio. Conservare e valorizzare gli angoli più belli della città rappresenta una scelta importante e, per molti, anche necessaria. Allo stesso tempo, però, cresce la richiesta di un piano organico che affronti in maniera definitiva il problema della sosta, sia per le auto sia per le moto.

È proprio su questo aspetto che molti cittadini auspicano un confronto sempre più approfondito da parte dell'amministrazione comunale, affinché ogni intervento di riqualificazione possa essere accompagnato da soluzioni concrete e sostenibili, evitando che un progetto pensato per migliorare la qualità urbana finisca per creare nuove difficoltà nella quotidianità di chi Sanremo la vive ogni giorno.