Sanremo: per piazza Colombo anche i tassisti chiedono chiarimenti sul futuro della viabilità

Continua il confronto sul futuro di Piazza Colombo a Sanremo, dopo le dichiarazioni dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella sulla possibilità che l’area possa restare chiusa al traffico anche nei prossimi mesi, nell’ambito di un più ampio progetto di pedonalizzazione del centro cittadino. Tra i soggetti interessati dal possibile nuovo assetto viario c’è anche il servizio taxi. A intervenire sul tema è Roberta Ascheri di Radio Taxi, che evidenzia alcuni aspetti legati alla circolazione nel caso in cui Piazza Colombo dovesse restare interdetta al traffico.

"Se decideranno di chiudere la piazza mi auguro ci venga data la possibilità di accesso dalla Chiesa degli Angeli, perché altrimenti, dovendo fare tutto il giro, soprattutto negli orari di entrata e uscita delle scuole di via Volta, si rischia di congestionare via Marsaglia. Anche scendendo da via San Francesco si creano rallentamenti all’altezza dell’attraversamento pedonale", spiega. Secondo Ascheri, eventuali modifiche alla viabilità potrebbero avere ripercussioni sui tempi di percorrenza e sull’organizzazione del servizio: "Questo per noi rappresenta un costo, sia economico sia in termini di tempo, considerando anche l’attesa del cliente". Al momento, però, dal settore non sarebbero arrivate comunicazioni ufficiali sul futuro della piazza. "Ad oggi non sappiamo quale sarà la soluzione definitiva. Abbiamo letto alcune ipotesi, ma non ci sono state indicazioni precise. Per ora attendiamo che i lavori si concludano".

Tra le ipotesi avanzate dalla categoria c’è quella di prevedere una deroga per i taxi, sulla scia di quanto avviene in altre realtà urbane: "A Cremona in zone simili i taxi possono accedere. Se ci sarà occasione di confronto, proporrò questa soluzione". La questione della viabilità resta uno degli elementi centrali nella valutazione complessiva del futuro assetto di Piazza Colombo, su cui l’amministrazione comunale è chiamata a decidere nelle prossime settimane.