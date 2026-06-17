Sanremo, piazza San Costanzo verso la pedonalizzazione: il Comune valuta telecamere e accessi regolamentati (Foto)

Sarà affrontato nelle prossime ore dall’amministrazione comunale il futuro di piazza San Costanzo, nel cuore del centro storico matuziano, sotto i giardini Regina Elena. Al centro del confronto vi è la possibilità di mantenere la chiusura al traffico veicolare dell’area, oggi interdetta alle auto per consentire il completamento degli interventi di sistemazione in corso.

La piazza, per anni utilizzata di fatto come parcheggio, è stata oggetto nelle ultime settimane di lavori di riqualificazione che, in più occasioni, hanno subito rallentamenti proprio a causa della presenza di veicoli in sosta o in transito nell’area di cantiere. Per questo motivo sono stati installati all’ingresso alcuni new jersey, con l’obiettivo di impedire l’accesso alle auto e garantire la sicurezza degli operai impegnati nei lavori. Secondo quanto trapela, una volta concluso il cantiere il Comune potrebbe scegliere di non ripristinare la precedente situazione, trasformando definitivamente la piazza in una zona pedonale regolamentata. Tra le ipotesi allo studio vi sarebbe l’installazione di un sistema di telecamere per il controllo degli accessi, sul modello di quanto già avviene in altre aree del centro cittadino.

I lavori dovrebbero concludersi entro la fine del mese, salvo eventuali ritardi. Oltre alla sistemazione della piazza, è in fase di realizzazione anche la nuova scalinata di collegamento con la sottostante piazzetta, mentre nelle vicinanze sono stati completati alcuni interventi di riorganizzazione degli spazi e dei servizi. Resta aperta anche la questione di via Tapoletti, la strada che conduce alla piazza e che da tempo presenta criticità legate alla sosta irregolare. Tra le soluzioni che potrebbero essere valutate vi è una diversa regolamentazione degli stalli, con particolare attenzione alle esigenze dei residenti.

La decisione definitiva spetterà ora all’amministrazione comunale, chiamata a scegliere se confermare la vocazione pedonale dell’area o individuare una nuova disciplina per la circolazione e la sosta in uno dei punti più caratteristici del centro storico cittadino.