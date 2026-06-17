Ventimiglia, nuovi interventi per migliorare la sicurezza stradale: sopralluogo a Ponte San Luigi

Nuovi interventi per migliorare la sicurezza stradale sulla statale di Ponte San Luigi a Ventimiglia sono stati valutati durante un sopralluogo dell'Amministrazione comunale insieme ad Anas, svoltosi, nei giorni scorsi, in seguito alla riapertura al traffico della strada di Ponte San Ludovico.

"In occasione della riapertura al traffico della strada di Ponte San Ludovico, con Anas, ho svolto un sopralluogo anche sull’altra importante arteria di transito della nostra città, la statale di Ponte San Luigi" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Vogliamo affrontare le criticità segnalate dai residenti di Mortola e Grimaldi, che da tempo chiedono interventi per migliorare la sicurezza stradale. Durante il sopralluogo abbiamo affrontato temi concreti come la velocità dei veicoli, gli attraversamenti pedonali e le possibili soluzioni per rendere più sicura la viabilità in queste frazioni".

"Abbiamo, quindi, trasmesso ad Anas una relazione dettagliata contenente le richieste e le osservazioni raccolte sul territorio. Ora attendiamo i necessari riscontri operativi da parte dell’ente proprietario della strada, che ringrazio per la disponibilità" - dice il primo cittadino - "Il nostro impegno è chiaro: garantire la fluidità del traffico verso la Francia senza mai perdere di vista la tutela e la sicurezza di chi vive quotidianamente queste zone. Si tratta di problematiche che si trascinano da molti anni e sulle quali questa Amministrazione vuole porre rimedio, nei limiti delle nostre competenze. Parallelamente, stiamo lavorando all’acquisto di nuovi camminamenti pedonali rialzati da installare in ulteriori punti della città, riscontrando così le esigenze che ci vengono rappresentate dai cittadini".