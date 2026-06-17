Visita del SAPPE al carcere di Sanremo: struttura efficiente, ma restano criticità su organici e detenuti

Una struttura organizzata, efficiente e caratterizzata da un clima lavorativo positivo, pur dovendo fare i conti con le problematiche che interessano l'intero sistema penitenziario nazionale. È quanto emerso dalla visita sindacale effettuata il 16 giugno 2026 presso la Casa Circondariale di Sanremo da una delegazione del SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria), composta dal Segretario Nazionale Vincenzo Tristaino, dal Delegato Regionale Angelo Mazza e dai Segretari Provinciali Ciriaco Pannese e Giuseppe Giangrande.

Nel corso della giornata, la delegazione ha incontrato anche il Commissario Antonio Lionetti, recentemente insediatosi quale Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria, al quale sono stati rivolti i migliori auguri di buon lavoro. Dalle verifiche effettuate all'interno dell'istituto è emerso un quadro complessivamente positivo, con una gestione considerata efficace sotto il profilo organizzativo, della sicurezza e delle condizioni operative. Attualmente il carcere ospita circa 270 detenuti, un numero che continua però a evidenziare una situazione di sovraffollamento, una delle principali criticità del sistema penitenziario.

A questa problematica si aggiunge la persistente carenza di organico, che impone al personale di Polizia Penitenziaria di garantire i servizi attraverso turnazioni articolate prevalentemente su quadranti di otto ore, con inevitabili ripercussioni sui carichi di lavoro. Nonostante le difficoltà, il SAPPE ha sottolineato come il personale continui a garantire elevati standard di efficienza, sicurezza e legalità, distinguendosi per professionalità, equilibrio e spirito di servizio.

Particolare apprezzamento è stato espresso per la costante attività di prevenzione e contrasto all'introduzione di sostanze stupefacenti e oggetti non consentiti all'interno dell'istituto. Proprio nella giornata della visita, infatti, gli agenti addetti ai colloqui e alla vigilanza hanno individuato e sequestrato un quantitativo di sostanza stupefacente che un familiare stava tentando di introdurre durante una visita a un detenuto.

L'operazione rappresenta, secondo il sindacato, l'ennesima dimostrazione della preparazione professionale e dell'attenzione costante garantite dagli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria di Sanremo, impegnati quotidianamente nel garantire la sicurezza dell'istituto e della collettività.

Per questo motivo il SAPPE ha espresso il proprio plauso al personale coinvolto nell'intervento, auspicando che l'Amministrazione voglia riconoscere formalmente il meritorio servizio prestato attraverso i previsti istituti premiali.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai Sottufficiali del Reparto, definiti un importante punto di riferimento per il personale grazie alla loro presenza costante, professionalità e spirito di servizio.

«Abbiamo riscontrato un istituto con ottime condizioni operative, nel quale tutto il personale continua a svolgere il proprio lavoro con grande professionalità, equilibrio e senso dello Stato. Il sequestro di sostanza stupefacente effettuato proprio oggi conferma l'elevata preparazione e l'attenzione degli operatori della Polizia Penitenziaria di Sanremo. Permangono tuttavia le criticità legate alla carenza di organico e al sovraffollamento detenuti, che richiedono adeguate risposte da parte dell'Amministrazione. A tutte le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria di Sanremo va il nostro ringraziamento, mentre al nuovo Comandante di Reparto rivolgiamo i più sinceri auguri di buon lavoro», ha dichiarato il Segretario Nazionale SAPPE Vincenzo Tristaino.