Bordighera, il Pantheon Imperia-Sanremo in visita al "Piatti Tennis Center"

I Soci del Panathlon Club Imperia-Sanremo si sono ritrovati presso il PIATTI TENNIS CENTER per visitare una delle accademie di tennis più rinomate al mondo, famosa per aver cresciuto moltissimi Campioni tra i primi 10 al mondo, tra cui l’attuale numero 1 Jannik Sinner. I Panathleti sono stati accompagnati nella visita dal fondatore del Centro: Riccardo PIATTI che ha fatto da cicerone.

Il Piatti Tennis Center si occupa della preparazione di atleti professionisti e giovani talenti che vogliono intraprendere la carriera di tennistica Professionista. Il Centro supporta anche professionisti del circuito ATP e WTA. A disposizione degli atleti oltre ai campi da tennis vi è una vasca di recupero 8°C, sauna e preparazione atletica personalizzata. Un sistema di monitoraggio dei campi completamente automatizzato tiene traccia dell’analisi dei colpi, video replay del movimento, statistiche generali, analisi tattica di gioco in 3D, velocità del servizio, chiamata linea automatica, video streaming e video analisi biomeccanica, valutazione della forza, dell’equilibrio e dell’esplosività con macchinari tecnologicamente all’avanguardia. I giocatori sono seguiti da un gruppo di maestri e preparatori fisici e sono supportati da un Team medico e da preparatori mentali. Il centro è valutato su Google Maps con un eccezionale 4,8 su 5, elogiato per l'approccio professionale e olistico. Il Centro promuove collaborazioni con Circoli Partner, ed è interamente gestito da personale altamente qualificato nel settore. Il centro si pone come un punto di riferimento in Europa per la preparazione tennistica, unendo il duro lavoro a un ambiente residenziale ideale per la crescita

Dopo la visita i Panathleti si sono ritrovati presso il Ristorante del Piatti Club House dove il Maestro Riccardo PIATTI ha illustrato il suo percorso sportivo dicendo che cominciò a giocare a tennis all'età di nove anni al circolo tennis Villa d'Este di Cernobbio. L’idea di diventare un allenatore di tennis risale al 1978, quando il maestro dello stesso circolo si infortunò e lui gli chiese di sostituirlo.

Diventa maestro federale nel 1982 dopo aver frequentato la Scuola Nazionale Maestri. L'anno seguente diventa Vicedirettore della SNM e direttore del centro estivo di Palagano. Tra il 1984 e il 1988 si occupa del Settore Tecnico giovanile della FIT ed è capitano della squadra di Coppa Borotra (Under 16). Dal 1988 decide di lavorare come coach privato e seguire alcuni dei migliori giovani tennisti italiani.

Nel 1996 è collaboratore per la preparazione olimpica e per la Coppa Davis, contribuendo ai quarti di finale e alla semifinale di Davis che l'Italia perde contro la Francia. L’esperienza si ripete anche nel 2000 e nel 2004. Nel 2017 fonda a Bordighera, inaugurandola ufficialmente nell'aprile 2018, la propria accademia chiamata “Piatti Tennis Centre”. Ha allenato molti giocatori professionisti della top 10 del ranking ATP tra cui per 7 anni Jannik Sinner (dai 13 ai 20 anni) vivendo un rapporto quasi familiare; la loro separazione risale al 2002.

Il Presidente del Panathlon Club Imperia-Sanremo Angelo MASIN si complimenta con PIATTI per aver fondato un Centro tennistico di incredibile qualità e prestigio che si pone come punto di riferimento in Europa per la preparazione tennistica e ringraziandolo per averli onorati della Sua presenza lo omaggia con una targa in ricordo della serata.