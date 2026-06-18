Tornano gli infopoint estivi di Teknoservice nei comuni del ventimigliese

Con l'arrivo della stagione estiva e l'aumento delle presenze turistiche, la corretta gestione dei rifiuti diventa una priorità assoluta per la tutela del nostro territorio. Per questo motivo Teknoservice, in stretta collaborazione con le Amministrazioni comunali, lancia la campagna estiva "La differenziata (non va) in vacanza!".

A partire da martedì 30 giugno e fino a venerdì 3 luglio, un team di operatori sarà presente nelle principali piazze e lungomare della costa con punti informativi dedicati. L'obiettivo degli infopoint è duplice: accogliere i turisti per spiegare le modalità di conferimento locali e supportare i residenti nel risolvere qualsiasi dubbio legato alla raccolta differenziata.

Tutti i cittadini che faranno visita agli stand riceveranno materiale informativo utile, preziosi consigli pratici e simpatici gadget ecosostenibili.

Il Calendario degli Infopoint

Gli appuntamenti sul territorio si svolgeranno secondo il seguente calendario:

OSPEDALETTI

Quando: Martedì 30 giugno, dalle ore 9.00 alle 12.00

Martedì 30 giugno, dalle ore 9.00 alle 12.00 Dove: Di fronte al Palazzo Comunale

Di fronte al Palazzo Comunale VALLECROSIA

Quando: Mercoledì 1 luglio, dalle ore 9.00 alle 12.00

Mercoledì 1 luglio, dalle ore 9.00 alle 12.00 Dove: Lungomare Marconi

Lungomare Marconi CAMPOROSSO

Quando: Mercoledì 1 luglio, dalle ore 15.00 alle 17.30

Mercoledì 1 luglio, dalle ore 15.00 alle 17.30 Dove: Lungomare De André, nei pressi del "Bar del Sole"

Lungomare De André, nei pressi del "Bar del Sole" VENTIMIGLIA

Quando: Giovedì 2 luglio, dalle ore 9.00 alle 12.00

Giovedì 2 luglio, dalle ore 9.00 alle 12.00 Dove: Belvedere Resentello

Belvedere Resentello BORDIGHERA

Quando: Venerdì 3 luglio, dalle ore 9.00 alle 12.00

Venerdì 3 luglio, dalle ore 9.00 alle 12.00 Dove: Belvedere Argentina, nei pressi dell'Hotel Parigi

E’ stato da poco istituito il canale broadcast WhatsApp Bacino ventimigliese – Teknoservice, uno spazio informativo che permette di diffondere aggiornamenti e comunicazioni a tutti gli iscritti in tempo reale. L’iscrizione è grauita, completamente anonima e consente di ricevere notizie sul servizio di igiene urbana da Teknoservice direttamente sul proprio smartphone. Per iscriversi è sufficiente cercare il canale nella sezione “aggiornamenti” di WhatsApp o utilizzare il seguente link: https://whatsapp.com/channel/0029VbDAaxhFcovxw9aXmN0G

Per ulteriori dettagli sul servizio di raccolta o per chiarimenti, Teknoservice invita gli utenti a utilizzare i canali ufficiali: