Vallecrosia al Mare più pulita e accogliente, iniziati i lavaggi programmati delle vie (Foto)

Vallecrosia al Mare sempre più pulita, vivace e accogliente. Sono, infatti, iniziati, questa settimana, i lavaggi programmati delle vie cittadine.

Gli interventi sono partiti dall'Aurelia. "Entro la fine del mese gli interventi interesseranno tutto il territorio comunale e proseguiranno poi, con cadenza mensile, fino a ottobre, nell’ambito di un programma continuativo volto a migliorare il decoro urbano e la pulizia della città" - fa sapere il vicesindaco Cristian Quesada.

"Un impegno concreto per garantire strade e spazi pubblici sempre più curati, perché una città pulita è anche una città più bella, vivace e accogliente da vivere ogni giorno" - sottolinea Quesada.