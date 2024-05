Terminato il laboratorio di cinema per ragazzi dibersamente abili a Genova (foto e video)

Si è concluso positivamente il laboratorio di cinema per ragazzi diversamente abili tenutosi a Genova da gennaio a maggio presso il cinema Nickelodeon e organizzato dall'Associazione Zuccherarte.



Il corso è stato diretto dal sanremese Riccardo Di Gerlando, educatore socio pedagogico e regista, diplomato in regia alla Sdac di Genova, laureato al Dams con una tesi sulla disabilità nel Cinema e specializzato in ambito universitario in pedagogia speciale. Dal 2009 lavora come educatore professionale per l'associazione Anffas Onlus Sanremo e ha realizzato numerosissimi cortometraggi con attori diversamente abili ottenendo numerosissimi riconoscimenti, selezioni e premi a livello internazionale. Nel 2017 gli viene conferito dalla città di Sanremo il Premio alla cultura. Dal 2017 collabora con Zuccherarte nella conduzione di laboratori di Cinema per bambini e ragazzi, sia nelle proposte estive che invernali e dal 2018 è referente Zuccherarte della delegazione nel ponente ligure.

Il laboratorio ha visto il coinvolgimento di 10 ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale. Gli allievi hanno strutturato il laboratorio in diverse fasi: dall'apprendimento e comprensione di piccole gag attraverso letture e prove ,all' improvvisazione recitativa finalizzata alla realizzazione di brevi sketches comici cinematografici. Un'altra fase ha riguardato l'approccio alla tecnologia. I ragazzi hanno potuto utilizzare e acquisire competenze relative a mezzi cinematografici professionali come telecamera, cavalletto luci ,kit audio, etc.

Spiega l'educatore Di Gerlando: "Attività educative e inclusive come il cinema sono fonte di raggiungimento riguardo numerosi obiettivi sulla miglioria della persona, ad esempio sulle diverse tipologie di capacità da quella attentiva ad una capacità di analisi ed osservazione fondamentale per favorire cooperazione di un gruppo, rispetto dei ruoli, incremento positivo dell'autostima, forte compiacimento nel rivedersi su uno schermo, forte centralità e protagonismo dell'allievo".



Zuccherarte è un'associazione con sede a Genova e operativa su tutto il territorio nazionale che si occupa di cinema , teatro, danza, musica, arte e formazione. Punta di eccellenza dell'associazione è la scuola di teatro e cinema per ragazzi, che dal 2009 propone laboratori per tutte le età a partire da dai 6 anni e che si colloca ai livelli più alti in Italia in termini di premi e riconoscimenti vinti, anche grazie all'innovativa formula pedagogica messa a punto dai coordinatori della scuola (Ludovica Gibelli e Marco Di Gerlando) che intreccia gli strumenti del Teatro Educazione e del Cinema.



Per info scrivere a : segreteria@zuccherarte.info oppure contattare 347 5054381 392 0638923 392 2259674

Il laboratorio per ragazzi diversamente abili riprenderà ad ottobre sino a maggio 2025 con cadenza di due sabati al mese nel pomeriggio.

Questo il video del corso: