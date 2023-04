Vallecrosia, Perri: "Casa delle associazioni nell'ex municipio, noi ci impegneremo a riqualificarlo" (Foto e video)

“Ci impegneremo nella riqualificazione dell’ex sede comunale di via Don Bosco da adibire a casa delle associazioni, un centro dedicato a fornire una sede alle varie associazioni che possano così trovare anche momenti di appartenenza e aggregazione, unitamente alla costituzione della Consulta delle associazioni. Le associazioni vivono prevalentemente sul lavoro e la dedizione di volontari, quindi, l’amministrazione comunale ha il compito di sostenerle nelle loro attività, sia in termini di supporto sia in termini economici. Le associazioni svolgono un ruolo essenziale nella vita delle persone, fornendo loro servizi e supporto che altrimenti sarebbero difficili da ottenere. Sono il motore pulsante della città in quanto in collaborazione con le istituzioni promuovono eventi, manifestazioni o azioni concrete sul territorio” - dice il candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri illustrando uno dei punti del programma elettorale della lista “Vallecrosia Perri Sindaco”.

"Da anni diciamo che le affissioni attaccate alla facciata dell'edificio storico dell'ex municipio sono da eliminare" - dichiara Perri - "Questo edificio ha un valore storico e culturale molto importante per la nostra comunità, è, perciò, da valorizzare e tutelare".

“I giovani hanno necessità di un vero e proprio punto di aggregazione dove potersi riunire, relazionarsi ma anche dove dare spazio alla propria creatività e ai desideri. E' fondamentale, inoltre, il coinvolgimento dei giovani all'interno della vita adulta, della società e della politica. Le politiche giovanili sono un insieme di misure e iniziative volte a promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale. Si tratta di un complesso di interventi che coinvolgono vari ambiti, come l'istruzione, la formazione, l'occupazione, l'inclusione sociale, la partecipazione politica, la cultura, lo sport e l'ambiente. La politica deve rivolgersi anche ai giovani ponendo attenzione ai loro problemi e alle loro esigenze. I loro talenti sono preziosi per la comunità" - sottolinea Perri.

"Un altro dei nostri obiettivi sarà quello di modificare il regolamento per la richiesta del patrocinio e dei contributi alle associazioni in quanto siamo convinti che la macchina amministrativa debba essere più agevole" - illustra Perri.