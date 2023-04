Vallecrosia, il candidato sindaco Fabio Perri: "Decoro e pulizia per i parcheggi di via San Vincenzo e dell'ex mercato dei fiori" (Foto e video)

È iniziata la campagna elettorale del candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri. Tra i diversi i punti del programma elettorale della lista “Vallecrosia Perri Sindaco” sono previsti anche maggior decoro urbano e pulizia costante.

Un intervento per migliorare il decoro urbano e la pulizia è necessario nel parcheggio di via San Vincenzo. “Interverremo sulle piccole cose" - dichiara il candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - “Il parcheggio di via San Vincenzo è un’area poco visibile ma non per questo meno importante. Ai tempi dell’Amministrazione Croese era un buco che poi è stato riempito ed è stata in seguito data la possibilità di parcheggiare. Da allora non è stato fatto più niente. Il parcheggio, invece, è meritevole di un intervento anche per una questione igienica. In questo parcheggio, invece, vige la frequentazione di piccioni e gabbiani. Il parcheggio non ha una vigilanza, un controllo, una pulizia o una manutenzione. Alcune persone si permettono di portare vaschette di cibo sparse nel parcheggio per dare da mangiare ai piccioni e ai gabbiani creando così problemi dal punto di vista igienico-sanitario. Sui terrazzi dei palazzi accanto vi è una situazione di escrementi davvero intollerabile. È uno dei tre grandi parcheggi che continuano ad essere sterrati”.

Un'altra area da riqualificare per migliorare il decoro e la pulizia è il parcheggio dell’ex mercato dei fiori: ”E’ un’area importante nel nostro programma, dove è ben indicato che questa è un’area che deve essere riqualificata, anche per ragioni di sicurezza, per diventare un’area verde e un luogo di aggregazione e socialità. E’ un'area che da tanti anni attende una riqualificazione" - fa sapere Perri - "Noi abbiamo le idee chiare: quest'area, su cui puntiamo molto, deve diventare un polmone verde e aggregativo: il centro vivo di Vallecrosia. Bisogna mettere mano nel progetto che in questi anni è partito e poi si è fermato. Bisogna intervenire per il bene della città e dei suoi cittadini".