Vallecrosia, Perri: "La riqualificazione di via Don Bosco ha distrutto un intero quartiere, noi siamo pronti a trovare soluzione condivisa con i cittadini" (Foto e video)

"La riqualificazione di via Don Bosco è la distruzione di un intero quartiere. E' la voce di oltre 500 cittadini di Vallecrosia che con nome, cognome e numero di carta d'identità hanno firmato una petizione perché non condividono la modalità con la quale è stato attuato questo progetto e il fatto che si sono sentiti poco coinvolti. In caso venissi eletto sindaco, noi siamo pronti a trovare una forte soluzione, condivisa con i cittadini per far sì che questo quartiere possa essere di nuovo un quartiere ben voluto da chi ci abita" - dice il candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri illustrando uno dei punti del programma elettorale della lista “Vallecrosia Perri Sindaco”.

"Non abbiamo visto un progetto d'insieme della pista ciclabile che vada a collegare il monte con il mare"- mette in evidenza Perri - "In alcuni punti il rifacimento dei marciapiedi non rispetta le misure, neanche i minimi di legge, e, inoltre, invece di allargare i marciapiedi sono stati tagliati e ristretti quelli fatti recentemente. Abbiamo visto anche abbattere oltre 72 alberi e distruggere una parte di natura importante e storica della città. Dalla perizia, fatta dopo l'inizio dei lavori, si capisce che sono stati abbattuti alberi che non andavano toccati. Inoltre, due macchine ora non ci passano bene e, perciò, forse era necessario togliere tutti i parcheggi e cercare altre proprietà limitrofe in cui fare dei nuovi parcheggi. Andando verso il mare, invece, in via Don Bosco sorge il problema dei tigli, come fa a passare la ciclabile?".

“E’ tra gli interventi che, da una prima analisi e da un primo confronto con la cittadinanza, risultano essere prioritari. Il primo passo per ridisegnare una città con un piano di opere pubbliche innovativo e che punti lo sguardo al futuro è quello di raccogliere le esigenze dei cittadini, identificando le aree di intervento più urgenti e i progetti di cui la città ha più bisogno” - sottolinea Perri - “Il piano di intervento deve considerare tutti gli aspetti: dalla pianificazione urbana e territoriale, alle infrastrutture, alla mobilità sostenibile, alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti con l’obiettivo di creare una città più vivibile, economicamente sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Vogliamo riqualificare Vallecrosia per farla diventare a portata di tutti”.